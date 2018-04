Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi/ Storia di un amore (in)finito: colpa di Romina Power? Tutte le ultime news

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, storia di un amore finito, tutti gli ultimi risvolti: colpa di Romina Power? Tutte le news aggiornate ad oggi e le dichiarazioni.

19 aprile 2018 Valentina Gambino

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi si sono lasciati. La dolorosa questione è ormai ufficiale mentre si parla ancora di lei per un potenziale coinvolgimento con Gigi D'Alessio che però lei ha rigettato con serenità smentendo l’indiscrezione sul nascere. Dopo la passata presenza di Al Bano e Romina a Ballando con le stelle, la frase della Power ha scatenato tutto: "Io ho provato ad andarmene, ma la distanza è durata una quindicina d'anni. Poi sono stata ripescata!". Queste parole dette con ironia, hanno creato il gelo e successivamente il panico. Durante Storie Italiane con Eleonora Daniele è arrivata la chiamata chiarificatrice del leone di Cellino San Marco. Di seguito, anche le parole di Loredana per approfondire ancor meglio in diretta a Domenica Live, con l'amica Barbara d'Urso. “Ero contenta della reunion di Al Bano e Romina, era l’evoluzione di una cosa molto brutta, preferivo vederli cantare che litigare in tribunale. Ad un certo punto si è passato il limite lavorativo, con delle esternazioni, lì sono stati resi i miei sentimenti e la mia realtà: io mi sono sentita di dover tutelare la mia realtà e i miei figli”, ha precisato.

Al Bano e Loredana Lecciso, botta e risposta

Loredana Lecciso non ha alcun segreto da nascondere ed ha voluto precisarlo anche al suo ex: "Al Bano conosce molto bene la mia vita, dall'inizio alla fine, sa tutto di me e io so tutto di lui. Lui parla di "colpe gravi", ma siccome non so di che cosa stia parlando, lo invito a renderle pubbliche". Proprio pochi giorni prima della sua ospitata a Domenica Live, Al Bano tra le pagine di DiPiù, aveva lanciato feroci accuse contro l'ex compagna e madre dei suoi due figli più piccoli: "È la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l’infarto". Poi anche la smentita ma Sandro Mayer ha confermato a sua volta. Loredana però, non ha perso la calma e in diretta con Barbarella ha precisato: "Spero che si sia espresso male, perchè sarebbe un'accusa infamante che non rende giustizia alla mamma dei suoi figli. Non mi ha chiesto lui di assisterlo in ospedale è stata una scelta mia che rifarei all'infinito. Non ero sua moglie ma ho fatto la moglie a tutti gli effetti". Poi la conduttrice napoletana ha mandato un filmato di Romina che nel 2011 lo accusava di essere violento: "Ero accanto a lui mentre succedeva, era distrutto. Lei lo ha lasciato con gli psicofarmaci. Quando si parla di infarto, pensate che fatti del genere non abbiano influito sulla salute di Al Bano?".

Il famoso selfie della discordia

Loredana Lecciso, ospite di Barbara d'Urso ha lanciato un chiaro messaggio a Romina Power: "Consentimi di sorridere quando leggo sui social lei che invita le trasmissioni a non parlare di Al Bano per difendere la sua salute...". Al Bano invece, nell'intervista del settimanale DiPiù, accusava Loredana di essersi fatta un selfie con lui solo per postarlo sul web. L'ex compagna non la pensa nello stesso modo: "Quello scatto per me è importantissimo. Avevamo scampato una brutta paura, lui stava bene ed era contentissimo. In più sapevo che poche ore dopo doveva scattare in ospedale la foto per la copertina di un settimanale, quindi non mi sembrava di violare la privacy...". E sulla famosa telefonata in diretta a Storie Italiane: “Quella telefonata è stata un colpo al cuore, è l’errore che ho fatto io 15 anni fa, all’Isola dei famosi, io ora sono maturata, siamo troppo più grandi per ricadere in quegli errori. Io non sono una nemica, se lui ha ritrovato una situazione sentimentale sono felicissima, se non ero io la persona giusta mi sta bene, certo stride con ciò che mi diceva fino a 20 giorni fa, vedeva Romina come una sorella avrebbe dovuto arginare sua sorella e dirle rientra nei margini, nei confini, sua sorella doveva fare un passo indietro, è stata una sorella un po’ invadente…”.

