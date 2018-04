Marco Garofalo è morto/ L'ex coreografo e professore di Amici si è spento a 61 anni

Si è spento alla soglia dei suoi 62 anni il ballerino e coreografo Marco Garofalo, il re della danza televisiva da Raffaella Carrà ad Amici passando da Ciao Darwin

19 aprile 2018 Hedda Hopper

Marco Garofalo, Amici

Lo abbiamo amato (magari alcuni anche odiato e criticato) e lui ha ricambiato l'affetto del pubblico con coreografie bellissime e atmosfere sempre nuove. Marco Garofalo è morto all'età di 61 anni proprio questa notte e il mondo della danza e della televisione si stringe intorno alla famiglia dell'artista condividendo un dolore immenso. Sempre diretto, senza peli sulla lingua e con una fantasia che andava davvero al di là dello studio, Marco Garofalo ha saputo conquistare tutti e cucire la bocca di coloro che nella danza ci vedono gran sacrifici sin dalla tenera età. Il coreografo e ballerino, infatti, era sicuro di essere una promessa del calcio almeno fino a che un infortunio al ginocchio non lo ha relegato alla panchina. Nella danza ha trovato la sua rinascita alla veneranda età di 21 anni e dal 1978 in poi è riuscito solo ad inanellare una serie di successi grazie a quella che molti definiscono "danza televisiva" ma con un'accezione negativa.

UNA CARRIERA DI SUCCESSI DA BUONA DOMENICA AD AMICI

Ha iniziato con Raffaella Carrà e il suo Ma che sera passando poi a curare le coreografie, 10 anni dopo, della trasmissione Lascia o raddoppia? Oltre 700 coreografie, balli, collaborazioni e poi l'arrivo a Mediaset con il lavoro a Buona Domenica accanto a Lorella Cuccarini e finendo a Ciao Darwin e all'universo di Paolo Bonolis che lo ha sempre scelto per le sue coreografie sempre sensuali e poco convenzionali. Marco Garofalo è stato anche uno dei coreografi e professori di Amici e leggendari sono gli scontri con Alessandra Celentano soprattutto per via delle vedute contrapposte del mondo della danza e anche dei ballerini che per Garofalo non dovevano essere perfetti fisicamente e tecnicamente ma dovevano soprattutto avere musicalità e la grinta che lui tanto ha dimostrato sul lavoro e in questa sua battaglia finale. Lo stesso Fabio Pastrello, uno degli autori di Amici, omaggiandolo sui social ha scritto: "Sono cresciuto impazzendo per le tue coreografie in tv. Sul lavoro ci siamo incrociati tardi. Troppo. Negli ultimi periodi ci siamo sentiti spesso ed era ammirevole la forza con cui lottavi... come un leone. É stato un insegnamento vederti pieno di grinta e sorridente - burbero e buono come eri tu - strigliare i ragazzi in sala quando sei venuto a regalarci un po’ di te ad Amici. Grazie di tutto Marco. Fai buon viaggio".

© Riproduzione Riservata.