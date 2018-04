Meghan Markle/ Il fratello escluso dal Royal Wedding: “Vuole essere come Diana, ma sta fingendo”

Nessun membro della famiglia della futura sposa del principe Harry, Meghan, neanche il padre, è stato invitato al suo matrimonio, il fratellastro spiega perché

19 aprile 2018 Paolo Vites

Harry e Meghan

Non sono molto belle le parole del 51enne fratellastro della futura principessa Meghan, Thomas Markle, in una intervista rilasciata al quotidiano inglese Daily Mail. L'uomo, con quello che dice della sorella, potrebbe seriamente mettere in crisi i cuori dei milioni di inglesi dove la bella ex attrice hollywoodiana ha fatto breccia a pochi mesi dal matrimonio con il secondo erede in linea di successione alla corona del Regno Unito, Harry. "Ha diviso la mia intera famiglia" dice l'uomo "ha del tutto dimenticato le sue radici". Causa di tutto questo il fatto che, almeno al momento, nessuno dei suoi familiari, neanche il padre, è stato invitato al matrimonio. In realtà leggendo bene quanto dice, la colpa di tutto questo non sarebbe del matrimonio reale, ma della sua carriera cinematografica: secondo Thomas, Meghan ha tranciato i contatti con i suoi familiari dopo essere diventata una stella di Hollywood. In particolare, si legge, Thomas sarebbe rimasto allibito dal comportamento della donna dopo che proprio lui l'aveva difesa dagli attacchi della sorella Samantha che l'accusava proprio di volgere le spalle alla famiglia: "Il divorzio è stato un tentativo di rifarsi una falsa immagine come nuova principessa Diana" dice.

MEGHAN MARKLE, IL FRATELLO: “VUOLE ESSERE COME DIANA, MA STA FINGENDO”

"Meg ama farsi ritrarre come una persona caritatevole impegnata in cause umanitarie, ma la sua famiglia sa che lei non è così. Sta mettendo in atto la più grande recitazione della sua vita: forse la imbarazziamo perché siamo una normale famiglia americana e non dei produttori cinematografici di successo". Infine il matrimonio reale: sono 600 gli invitati ufficiali e 2500 i cittadini normali che prenderanno parte alle nozze, ma nessunmembro della sua famiglia appare nella lista degli invitati: "Non ci vediamo più di persona dal 2011, quando si trasferì a Toronto per iniziare la sua carriera di attrice" dice. In realtà, sembra ci siano altre ragioni più o meno nascoste: Thomas avrebbe avuto un litigio con dei poliziotti dopo essere stato fermato in stato di ubriachezza, ma le accuse sono poi state ritirate. Nonostante abbia inviato tre e-mail allo staff reale, l'uomo dice di non aver mai ottenuto una risposta. Sarà molto triste questo matrimonio se non ci saranno i parenti della sposa.

© Riproduzione Riservata.