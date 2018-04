OPERAZIONE SPY SITTER/ Su canale Nove il film con Jackie Chan (oggi, 19 aprile 2018)

Operazione Spy Sitter, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Jackie Chan e Magnús Scheving, alla regia Brian Levant. La trama del film nel dettaglio.

19 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 9

NEL CAST JACKIE CHAN

Il film Operazione Spy Sitter va in onda su Canale Nove oggi, giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.25. Una pellicola comica che è stata diretta nel 2010 da Brian Levant, regista statunitense che ha diretto diversi film comici di successo come Scooby-Doo 4 - La maledizione del mostro del lago e Piccola peste torna a far danni. Tra gli interpreti principali di Operazione Spy Sitter spiccano i nomi di Jackie Chan, Magnús Scheving, Billy Ray Cyrus, George Lopez e Lucas Till. La pellicola diretta da Brian Levant viene spesso riproposta in tv con discreti risultati in termini di ascolti. Billy Ray Cyrus, che nel film interpreta il personaggio di Colton James, è famoso al grande pubblico televisivo per essere stato uno dei protagonisti della nota serie tv Hanna Montana, al fianco di sua figlia Miley Cyrus. Negli Stati Uniti è anche famoso come cantante country e negli anni 90 ha anche vinto un prestigioso Grammy Awards grazie ad un suo singolo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OPERAZIONE SPY SITTER, LA TRAMA DEL FILM

Bob è un abilissimo agente segreto che, stanco della vita pericolosa e vagabonda che ha condotto fino a quel momento, decide di dire addio alla sua carriera e cambiare vita. Per coprire la sua vera identità si finge un rappresentate di cancelleria e vive in un ordinario quartiere residenziale. È inoltre segretamente innamorato di una donna che vive a pochi isolati da lui, Gillian. Quest'ultima, costretta a partire ed allontanarsi per diverse settimane da casa, decide di affidare a Bob i suoi tre figli, Farren, Ian e Nora. I ragazzi si mostrano decisamente riluttanti all'idea di trascorrere tanto tempo in compagnia di Bob e cercano così di rendergli la vita un inferno combinando guai di ogni genere. La situazione precipita quando Ian ruba, involontariamente un progetto top secret che vale decine di milioni di dollari. Il boss Anton Poldrak, interessato al progetto, crede che a rubarlo sia stato Bob e si fionda in una spietata caccia pur di impossessarsene.

