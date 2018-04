PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 19 aprile 2018 a LatteMiele: Ariete attenzione alle parole e gli altri segni?

Oroscopo di oggi, giovedì 19 aprile 2018, di Paolo Fox: le previsioni del giorno. Ariete attenzione alle parole pronunciate. Scorpione e Cancro segni al top! Che giornata sarà?

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Ora invece andiamo a vedere l'oroscopo segno per segno nei minimi particolari. Lo facciamo analizzando sempre quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni di Acquario e Cancro. Acquario: la giornata di giovedì vede il segno in questione ancora un pò affaticato. Vi è un pò di confusione anche perché non si sa che strada percorrere. Bisogna stare attenti a quello che si dice, perché ci si sente un pò confusi. In amore vi è un bel recupero anche se dovete stare attenti alla routine quotidiana. Cancro: si è molto simili a una corda di violino. Basta una brezza leggera e tutto vibra intorno. Dentro si sente una rabbia vibrare. In amore è importante la chiarezza. Ora si è molto reattivi. Attenzione che Mercurio, Marte, e Saturno sono comunque dissonanti, con inevitabili difficoltà nell'ambito lavorativo. Ma alla fine grazie all'influenza di Giove il segno sarà vincente. Rimane comunque un consumo di energia enorme.

ARIETE ATTENZIONE ALLE PAROLE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali da considerare né carne né pesce per la giornata di oggi. Il segno dell'Ariete deve fare molta attenzione alle parole che si dicono perché si rischia di ferire qualcuno. C'è il rischio di andare in difficoltà per la presenza di Marte e Saturno che sono in opposizione. Cresce invece Mercurio che potrebbe portare a vagliare le situazioni con attenzione. Il Toro vive un momento in cui ci sono enormi potenzialità, nonostante questo il momento rimane ancora un po' complicato e non sarà facile riuscire a compiere le scelte giuste. Urano è dietro l'angolo e pronto ad entrare nel segno per portare quello che potrebbe essere un cambiamento decisivo e davvero molto importante. Serve un po' di forza di volontà e la voglia di riuscire a trovare delle risposte, ora è assolutamente il momento di agire.

LUNA NEL SEGNO PER I GEMELLI, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 19 aprile 2018, parte dai segni top e flop seguendo il racconto a LatteMiele del noto astrologo Paolo Fox. La Luna nel segno dei Gemelli regala vitalità e la possibilità di fare qualcosa di importante. Anche Mercurio sta dando una mano a vivere un periodo estremamente positivo. Il Cancro invece si sente come una corda di violino, teso e a rischio che a causa anche di una piccola incertezza si può creare un grosso scossone. Cielo positivo e crescita importante per i nati sotto il segno del Leone che hanno il Sole a illuminarli e molte possibilità interessanti da vivere nei prossimi giorni. Momento interessante di crescita anche per lo Scorpione che nel fine settimana potrebbe avere una conferma importante in un sentimento. Luna opposta per il Sagittario che vivrà comunque una giornata abbastanza positiva, servirà molta tranquillità per superare eventuali complicazioni.

