POMERIGGIO 5/ Barbara d'Urso tra cronaca e Grande Fratello 15

Oggi, giovedì 19 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso. Spazio al Grande fratello!

Oggi, giovedì 19 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Barbara d’Urso e il suo salotto di Pomeriggio 5, che ieri ha fatto compagnia a 1.722.000 spettatori con il 17.7% di share nella prima parte, a 1.958.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte, e a 1.855.000 spettatori con il 15.6% nella terza parte. Dopo il tradizionale spazio dedicato alla cronaca, la d’Urso ha dedicato ampio spazio alla prima puntata del sul Grande Fratello 15. Anche oggi, senza dubbio, nel corso della diretta pomeridiana si parlerà dei protagonisti del reality e delle loro prime ore dentro la casa. Con la puntata di martedì scorso di Pomeriggio 5, la conduttrice ha infatti archiviato lo spazio dedicato all’Isola dei famosi 2018 per sostituirlo con il Gf. Chi saranno gli ospiti che faranno il loro ingresso oggi pomeriggio nello studio di Canale 5?

Francesca Cipriani presto ospite di Barbara D'Urso

Prossimamente però qualche ex naufrago dell’Isola dei famosi andrà a trovare Carmelita nel suo salotto pomeridiano. Chi? Francesca Cipriani! È stata proprio l’esplosiva bionda ad annunciare che presto farà visita alla sua amica Barbara: “Ciao Barbara l’ultimo video prima di partire in Honduras era dedicato a te. Ora sono tornata in Italia e il primo video è dedicato solo e soltanto a te. Ti voglio tantissimo bene, mi sei mancata tanto. Ma sono tornata e presto verrò a trovarti”, ha detto la Cipriani in un video pubblicato dalla conduttrice di Canale 5 su Instagram. Intanto sui social qualcuno spero che il Gf venga “sorvegliato” da Striscia, come accaduto per l’Isola: “Spero che #Striscialanotizia faccia le pulci anche al #gf15 dato che anche quello è tutto finto vediamo se la D'Urso farebbe tanto la ganza a dargli ragione #pomeriggio5 #isola”, ha scritto un utente su Twitter.

