Quinta Colonna/ Anticipazioni 19 aprile: il mandato esplorativo a Casellati

Quinta Colonna torna in onda oggi, giovedì 19 aprile, in prima serata su Rete 4: al centro del nuovo appuntamento con Paolo Del Debbio c'è il mandato conferito da Mattarella a Casellati.

19 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Quinta Colonna - Paolo Del Debbio

Si rinnova l’appuntamento con Quinta Colonna, il programma di approfondimento politico di Rete 4. Oggi, giovedì 19 aprile, in prima serata, Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata dedicata soprattutto all’attuale momento politico italiano. Dal 4 marzo, giorno in cui gli italiani sono stati chiamati alle urne per scegliere i nuovi rappresentanti politici, non è stato ancora formato un Governo. La coalizione di centro-destra, guidata da Matteo Salvini che, con la Lega, ha ottenuto la maggioranza dei voti della propria coalizione, non ha intenzione di stringere alleanze essendo, di fatto, la vincitrice delle elezioni. Il Movimento 5Stelle, primo partito in Italia, però, a sua volta, non fa un passo indietro. Finora, dunque, non è stato trovato nessun accordo e l’Italia rischia di restare bloccata ritrovandosi, dopo più di un mese, senza un Governo.

IL MANDATO DEL PRESIDENTE MATTARELLA A MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Nella nuova puntata di Quinta Colonna, Paolo Del Debbio, insieme ai propri ospiti, si occupa del mandato conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Maria Elisabetta Alberti Casellati a cui ha affidato il compito di verificare, entro venerdì, se ci sono le condizioni per formare un governo centrodestra-M5s e con quale premier. Situazione che non piace nè a Matteo Salvini, leader della Lega nè a Luigi Di Maio del Movimento 5Stelle. La Presidente del Senato riuscirà a formare il nuovo Governo? Partecipano al confronto, il portavoce dei gruppi di Camera e Senato di Forza Italia Giorgio Mulè, la senatrice FdI Daniela Santanchè, il capogruppo della Lega al Senato Gianmarco Centinaio, il vicedirettore de Il Fatto Quotidiano Stefano Feltri, il vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro e Sandra Milo.

