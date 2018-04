Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Uomini e Donne, continua il tira e molla: chi farà il primo passo?

Riccardo Guarnieri, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si confessa: “Ida Platano è il mio pensiero fisso ma ho perso la fiducia!”, ecco le dichiarazioni.

19 aprile 2018 - agg. 19 aprile 2018, 11.41 Valentina Gambino

Riccardo, Uomini e Donne

Il tira e molla tra Ida e Riccardo continua a tenere banco nello studio del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri Ida ha raccontato del fine settimane trascorso insieme a Taranto. “Per me tu non riesci a darmi quello che voglio io. Sei lontano pensi a tutt’altro, sei perso a pensare… Io non voglio diventare la tua vittima d’amore. Ho bisogno di sentirmi dire che sono bellissima che vuoi vedermi. Ti chiedo cose normali. Che tu non sai darmi…”, afferma la donna sconsolata. Il cavaliere tira in ballo ancora una volta Sossio e la sua “segnalazione”, che lui fa fatica a superare. I due ricominciano a confrontarsi e spesso e volentieri si smentiscono a vicenda, senza quindi riuscire a sbloccare la loro situazione. Riccardo sembra volersi prendere una pausa di riflessione e Ida lo incalza: “Ma sei disposto a cambiare?”. La puntata si è conclusa con Riccardo che esce dallo studio per prendere una boccata d’aria. Cosa succederà oggi? Intanto, sui social, i fan di Uomini e Donne criticano l’atteggiamento troppo remissivo di Ida: “Ogni settimana Ida viene torturata psicologicamente dalle insicurezze di Riccardo, di una pesantezza cosmica…”, “ma solo io trovo di una pesantezza esagerata Ida! Perché Riccardo non chiude?” e “Ida, l'abbiamo capito che ti ha sedotta, che ti manipola sentimentalmente, che sei innamorata, però ora mollalo, non è una persona interessata a te”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri è uno degli attuali protagonisti del trono over di Uomini e Donne, tra i più apprezzati. Il 40enne di Taranto è arrivato nel programma dallo scorso novembre e fin dalle prime battute ha attirato l'attenzione di Ida Platano. I due hanno immediatamente condiviso un rapporto di passione che gli ha regalato notevoli emozioni da condividere anche in studio. Il Natale insieme a Taranto e poi il Capodanno a Brescia da lei fino a quando... Ida ha voluto conoscere ancora altri cavalieri: prima Sossio e poi Angelo. Questo cambio di rotta mette tutto in discussione e Riccardo confuso, incomincia anche a sentire telefonicamente la dama Donatella. Poco dopo Ida e Riccardo, mettendo da parte le rispettive conoscenze, cercano di ricucire il loro rapporto ma non è più come prima. Iniziano i primi duri conflitti e ricominciare dal principio è sempre più complesso. Ida poi, compie l'ennesimo passo falso: nasconde a Riccardo di avere ricevuto tramite Sossio, una segnalazione che lo riguarda. Da qui incomincia un eterno tira e molla che prosegue anche adesso.

Riccardo parla di Ida: “È il mio pensiero fisso!”

Riccardo, intervistato da Uomini e Donne Magazine è un vero fiume in piena. Esordisce raccontando di avere inviato la domanda di partecipazione al programma un po' per gioco e per curiosità: "A metà novembre dello scorso anno, ho fatto il mio primo ingresso in puntata ed è stato molto emozionante", ha rivelato. Poi ha confidato di non essere mai stato sposato mentre ha avuto tre relazioni serie: "Per me il fidanzamento è un passo importante". Se nel passato non ha mai avuto voglia di sposarsi, nel suo futuro c'è la volontà di unirsi in matrimonio anche se i suoi genitori sono separati da 25 anni: "Non è stato un trauma, per loro era l'unica strada percorribile". Il cavaliere over rivela anche di essere molto riservato anche se non ha nulla da nascondere. Poi confida di avere cercato da sempre una donna dal carattere forte perchè non ama quelle che si appoggiano interamente all'uomo. E su Ida: "È la più bella che esista!", confida per poi rivelare anche che la dama è il suo pensiero fisso: “Mi piace moltissimo!”.

Uomini e Donne, Riccardo: “Ida? Ho perso la fiducia!”

Da questo momento, l’intervista verte esclusivamente sul rapporto tra Ida e Riccardo, nato durante il trono over di Uomini e Donne. Dopo la storia della misteriosa segnalazione di Aruta, il cavaliere tarantino ha confessato di essersi sentito tradito da Ida: "È venuta a mancare la fiducia", rivela senza riuscire a spiegare il perchè del suo comportamento: "La donna che deve starmi accanto deve mettermi al primo posto". Nonostante questo, la porta del cuore di Riccardo è ancora aperta, tanto da vedere un futuro con lei: "Caratterialmente sarebbe la donna ideale". Nonostante il cavaliere over riceva molte critiche in puntata, a lui interessa solo il parere di Ida e sul suo modo di comportarsi riguardo le opinioni degli altri, confessa: "Sono cambiato molto negli anni. Prima reagivo diversamente ma poi ho subìto un intervento delicato che mi ha cambiato la vita". Di seguito la dichiarazione: "A 36 anni ho scoperto di avere un problema delicato al cuore e sono stato operato d'urgenza... ora sono più equilibrato". Uscirebbe dal programma con Ida? Per via delle incomprensioni, confessa che il pensiero si allontana sempre più.

© Riproduzione Riservata.