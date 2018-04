Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i dettagli delle nozze/ "Ci sposeramo a Napoli". E sull'Isola dei Famosi..

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i dettagli sul matrimonio: l'ex tronista svela la location delle nozze e tira le somme dell'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi.

19 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta, chiuso il capitolo Isola dei Famosi 2018 che si è concluso nel migliore dei modi con la proposta di matrimonio del fidanzato Pietro Tartaglione, pensa alle nozze con il bell’avvocato con cui, tra circa un mese, festeggerà il primo anniversario. Nonostante siano stati lontani ben tre mesi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre più uniti e innamorati. Sui social, si mostrano molto complici e, ai microfoni del settimanale Spy, l’ex tronista di Uomini e Donne, parla per la prima volta del suo matrimonio. “Ci sposeremo a Napoli” – confessa la Perrotta che, ripensando alla sera della finale e alla proposta di matrimonio del fidanzato, aggiunge – “La proposta di matrimonio del mio fidanzato in diretta tv? No, non me l'aspettavo. In passato abbiamo parlato di nozze, ma mai concretamente. Ero così stordita su quella sedia, in diretta, sembravo un pesce lesso. Troppe emozioni. Ancora non ho razionalizzato. Ora voglio riprendere la mia vita, ma ammetto che l'esperienza dell'Isola mi ha cambiata profondamente”. Oltre a voler sposare il suo Pietro, però, c’è un altro sogno che Rosa spera di poter realizzare il prima possibile: “Ora ho una nuova visione della felicità e mi immagino mamma. Questa per me ora è la parola più bella del mondo”.

ROSA PERROTTA E L’AVVENTURA ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2018

L’ultimo anno, per Rosa Perrotta, è stato davvero intenso. L’avventura a Uomini e donne le ha regalato l’amore di Pietro Tartaglione che, standole lontano tre mesi, ha capito di voler trascorrere il resto della sua vita con lei. Poi è arrivata l’Isola dei Famosi 2018 che, oltre a farle fare un viaggio con se stessa, le ha permesso di conoscere due persone a cui sente di essersi legata in modo particolare. “Sull'Isola ho legato soprattutto con Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Lui è il mio vincitore. È un uomo che ha il coraggio di dire sempre quello che pensa. Una persona perbene, coraggiosa, cazzuta. Un figo, insomma” – ha detto a Spy a cui ha anche rilasciato delle bellissime parole su Francesca Cipriani – “Chi mi ha sorpreso in positivo è stata Francesca Cipriani. Se prima del reality mi avessero proposto una pizza con lei avrei detto di no. Troppo diverse. Dopo l'Isola faccio mea culpa e dico: Francesca è una ragazza strepitosa”.

