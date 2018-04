Sara Tommasi/ Video, la rinascita dopo gli eccessi e il porno: "Colpita da disturbo bipolare" (Le Iene)

Sara Tommasi è guarita: la showgirl, dopo quattro anni di eccessi, è guarita dal disturbo bipolare e ha parlato di come sta in una lunga intervista a Le Iene

Sara Tommasi a Le Iene

Sara Tommasi è guarita: dopo quattro anni di difficoltà e di eccessi, la showgirl italiana è uscita da un pericoloso tunnel, nel quale è entrata a causa di un disturbo bipolare. Intervistata da Le Iene, Sara Tommasi ha commentato: “Pensavo di non venirne più fuori, pensavo proprio di morirne: questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta”. Continua l'attrice: “E’ tutto bello adesso che ho riacquistato la salute, perché pensavo di non venirne più fuori. Devo parlarne con la gente, mi sono ricordato chi ero”. Dopo l'exploit all'inizio del 2000, ospite e protagonista di numerosi show sul piccolo schermo, ecco i problemi: “Vai a pensare che era un problema psichico! Invece avevo bisogno di aiuto: disturbo bipolare”. In quegli anni si perde, fino a diventare “un morto che camminava, l’ha detto il mio psichiatra: ero quasi morta, non ricordi chi sei, non sai dove andare, non sai fare niente". Anni in cui, come sottolinea l'inviata Nina, in molti approfittano della sua fragilità psichica e diventa più famosa di prima ma per gli eccessi che la vedono protagonista: “Quelle cose non mi appartengono, non le avrei mai fatte: sono sempre comunque la Sara Tommasi che al massimo può fare una copertina sexy ma di certo non certe cose e soprattutto in quel modo e fatte così. Non ero assolutamente io”.

"DO COLPE A ME STESSA"

La showgirl di Narni è entrata in un vortice pericoloso, come dicevamo, tra droghe e film pornografici. Un periodo difficile, ma Sara Tommasi non ricorda niente degli ultimi quattro anni, compreso il film porno "La mia prima volta": “Ho la percezione di quando stavo così male: pensavo di essere un’altra persona, non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi”. Solo negli ultimi tempi, attraverso gli articoli di giornale e il web ha preso coscienza di quanto accaduto, ma la nota showgirl afferma di non avercela con nessuna e si dà delle colpe per il periodo nero trascorso: “Non ce l’ho con nessuno: sono ancora viva e sto bene. Do delle colpe a me stessa: potevo capire prima che c’era qualcosa che non andava bene” Una perizia psichiatrica, inoltre, ha evidenziato che in quel periodo Sara Tommasi manifestava i sintomi della psicosi, del delirio e presentava allucinazioni visive ed uditive.

"ERO INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE"

Dopo i problemi, ecco la rinascita. Sara Tommasi ha poi parlato delle cure alle quali è stata sottoposta: “Io ero incapace di intendere e di volere: mia madre è venuta, mi ha preso per i capelli e se non c’era lei io sarei morta. Sono stata in ospedale per cinque mesi contro la mia volontà, pensavo di non uscirne da questa situazione. I farmaci hanno permesso che questo disturbo rientrasse e che io tornassi lucida, riprendendo in mano la mia vita”. Ora Sara Tommasi ne è uscita ed è determinata a riprendere la vita di sempre: “La certezza non la possiamo avere purtroppo, ma a me sembra di esserne uscita completamente: se non ti curi, è possibile che la testa perda il controllo. Basta non prendere le medicine per perdere il controllo”. Non mancano, purtroppo, degli episodi spiacevoli: “Sono sempre vittima del primo stupidello che mi trova lì e la prima cosa che fa è di chiedermi di andare… Mi sento molto amata, ho ripreso come i vecchi tempi: faccio tutto io e penso a tutto io”. Clicca qui per vedere il video dell'intervista completa de Le Iene.

