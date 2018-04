Sossio Aruta/ Uomini e Donne: il triangolo con Chiara e Ursula. Critiche sul web

Sossio Aruta al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere è protagonista di un discusso triangolo con Chiara e Ursula. Le due corteggiatrici criticate sul web.

19 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta

Oggi, giovedì 19 aprile, al trono over di Uomini Donne si torna a parlare di Sossio Aruta “incastrato” in un insidioso triangolo amoroso con Chiara e Ursula. Prima di scoprire cosa accadrà in studio oggi, facciamo il punto della situazione. Settimana scorsa Sossio ha fatto tripletta di sedie rosse. Con la bionda Ursula ha fatto un weekend lungo: la dama ha conosciuto la mamma del cavaliere, l’ha visto giocare a calcio e lo ha visto piangere per la mancanza dei fili. “Mi è dispiaciuto coinvolgerla ma mi è stata vicina. La conoscenza prosegue però non c’è ancora l’esclusiva”, ha tenuto subito a precisare il calciatore. Il motivo presto spiegato: in studio entrano Chiara (che l’ultima volta lo salutò con un “buffone” perché aveva rivelato la notte insieme) e Lidia. Sossio vuole continuare a conoscere Chiara e lei vuole riprovarci, prendendosi le critiche dei due opinasti. “Ursula che donna sei? Ma cosa aspetti a dirgli ‘sei stato con me in albergo, ho conosciuto tua madre e ora vuoi frequentare Chiara?!”, esplode Tina Cipollari che accusa la dama di essere una “donnetta”.

Il web contro le corteggiatrici di Sossio

A cercare di risolvere la situazione ci pensa Maria De Filippi chiedono al calciatore se vuole uscire anche con Lidia, ma la dama si tira fuori dal gruppo dicendo di non essere interessata. Sossio Aruta balla con Ursula, mentre Chiara cerca di farlo ingelosire chiedendo a Francesco - che voleva frequentarla - di ballare. “No, no, una donna così non la voglio”, è l’affondo del cavaliere. Cosa succederà oggi? Secondo quanto anticipato da Isa e Chia, Chiara si arrabbia con Ursula perchè accetta questa situazione di triangolo. Sui social i fan di Uomini e Donne criticano molto le dame che si presentano per corteggiare Sossio: “Ma comprendono che si stanno umiliando per Sossio Aruta? Cioè Sossio Aruta. Capisco mettere da parte la dignità, ma per Sossio?”, “Esisteranno tipi come Sossio fino a quando esisteranno tipe come le sue corteggiatrici” e “Peggio di Sossio solo le sue corteggiatrici”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

