TRUE JUSTICE - L’ANGELO DELLA MORTE/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 19 aprile 2018)

True Justice - L'angelo della morte, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Steven Seagal e Tanaya Beatty, alla regia Wayne Rose. La trama del film nel dettaglio.

19 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST ANCHE SARAH FLIND

Il film True Justice - L'angelo della morte va in onda su Cielo oggi, giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.30. Una pellicola d'azione che è stata prodotta dalla casa cinematografica True Justice 1 Productions il cui soggetto è stato scritto da Richard Beattie e Keoni Waxman mentre la sceneggiatura è stata rivista da Steven Seagal e Joe Hoplin. La regia è stata affidata a Wayne Rose con le musiche della colonna sonora composte da Carly Paradis, il montaggio è stato eseguito da Eric Hill. Nel cast oltre allo stesso Steven Seagal figurano Tanaya Beatty, Amir Arison, Martin Cummins e Adrian Holmes. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRUE JUSTICE – L’ANGELO DELLA MORTE, LA TRAMA DEL FILM

L’agente speciale Kane dopo aver preso atto di quanto successo alla squadra speciale che lui stesso aveva guidato a Seattle in una drammatica lotta contro il crimine, cerca di rendersi utile per riuscire finalmente a rintracciare il tanto temuto Fantasma. Un leggendario criminale che per la sua capacità di sparire nel nulla è stato chiamato con il nome di Fantasma. Un uomo che si è tristemente messo in evidenzia per gli efferati delitti di cui è stato responsabile nonché per la capacità di essere pronto a qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri scopi. Il Fantasma è stato anche il principale responsabile della morte di alcuni dei componenti della task force di Kane per cui quest’ultimo ha una sorta di questione privata che vuole risolvere a qualsiasi costo. Una possibile traccia del Fantasma Kane e la sua nuova squadra la registra allorchè intercetta due valigie bombe in una città americana. Delle valigie bombe elaborata in una nuova innovativa tecnologia che probabilmente ha stuzzicato l’interesse dello stesso Fantasma. Kane d’accordo con i propri uomini decide di non requisire la merce ma di lascia in circolazione in maniera tale che possa fungere da esca per riuscire finalmente a mettere le mani sul fantomatico criminale. Per Kane è una vera e propria ossessione che spesso si scontra con le decisioni dei propri superiori ma con il passare dei giorni si avvicina il momento di quello che sembra poter essere uno scontro epico.

