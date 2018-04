TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE/ Su Iris il film con Robert Redford (oggi, 19 aprile 2018)

Tutti gli uomini del presidente, il film in onda su Iris oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Robert Redford, Jack Warden e Dustin Hoffman, alla regia Alan Jay Pakula. Il dettaglio.

19 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST ROBERT REDFORD

Il film Tutti gli uomini del presidente va in onda su Iris oggi, giovedì 19 aprile 2018, alle ore 23.40. Una pellicola realizzata nel 1976 che ha preso spunto dal libro "Tutti gli uomini del Presidente - Lo scandalo Watergate e la caduta di Nixon" scritto dal giornalista Bob Woodward in collaborazione con il collega Carl Bernstein. A rendere il cast veramente eccezionale è la presenza di attori bravissimi come Robert Redford, Jack Warden e Dustin Hoffman. Al film, diretto dal regista statunitense Alan Jay Pakula, sono stati assegnati diversi premi Oscar tra cui quello per la categoria "miglior attore non protagonista" assegnato a Jason Robards. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE, LA TRAMA DEL FILM

È il 17 giugno dell'anno 1972. A Washington, nel quartier generale del Partito Democratico, cinque uomini vengono bloccati dalla sorveglianza. Il giorno seguente il cronista emergente Bob Woodward che scrive per il Washington Post, va in tribunale per assistere all'udienza e scopre che uno degli imputati è un agente della CIA. Immaginando che in tutto ci sia di mezzo la campagna elettorale del presidente, decide di indagare nell'ambito della politica. Il cronista Carl Bernstein, anche lui impiegato nella redazione del maggiore quotidiano americano, è a sua volta interessato a trovare eventuali collegamenti. Howard Simons, che da tempo copre il ruolo di capo redattore del Washington Post, vista l'importanza dell'inchiesta, ha intenzione di affidare il lavoro a giornalisti di maggiore esperienza. Harry M. Rosenfeld Simons invece, in qualità di responsabile dei fatti di cronaca, preme affinché l'inchiesta sia portata avanti dai due giovani cronisti. Insieme, Woodward e il collega Bernstein, avviano le indagini ma da subito si rendono conto di quanto sia difficoltoso quel lavoro, a causa del muro di omertà che si alza di fronte ad un argomento tanto delicato. I primi indizi conducono i due cronisti alla Casa Bianca ma non trovano niente che possa ricondurre i fatti accaduti con il partito repubblicano. Le altre testate giornalistiche non si interessano di questa inchiesta e l'impegno di Bob e Karl non porta alcun risultato. Ad un certo punto un informatore del Washington Post dà a Woodward degli indizi molto importanti. Intanto Benjamin C. Bradlee, il direttore del giornale, segue passo passo l'inchiesta a cui stanno lavorando i due cronisti: è tutto un passaggio da un ufficio all'altro, di conti su banche estere e trasferimenti di danaro che portano tutti alla campagna elettorale che sostiene il presidente Richard Nixon. Questi infatti avrà più voti rispetto al suo avversario George McGovern del partito democratico e sarà rieletto. Man mano i giovani cronisti arrivano alla verità, il comitato che lavora per la rielezione del presidente non è altro che un'organizzazione illecita che, attraverso lo spionaggio e il metodo sempre vincente della corruzione che coinvolge anche esponenti dell'FBI e i vertici della CIA, mira a danneggiare fino a distruggere la campagna elettorale del candidato democratico. Il 9 maggio del 1974, grazie ai giornalisti del Washington Post che hanno portato a termine l'inchiesta brillantemente, ha inizio la procedura di "impeachment" nei confronti del presidente Richard Nixon che, dopo tre mesi dalla sua rielezione a presidente degli Stati Uniti, è costretto a dimettersi dall'incarico.

