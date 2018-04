Team Francesco Renga / I concorrenti al knockout: tra pop e hard rock (The Voice of Italy 2018)

Dodici concorrenti compongono il team di Francesco Renga, una squadra ricca di talenti pop, che strizzano l'occhio allo stile hard rock. (The Voice of Italy 2018)

19 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Francesco Renga

Dodici talenti hanno superato con successo le blind audition di The Voice of Italy 2018, conquistando un posto nel team di Francesco Renga e un ruolo di primo piano nella nuova stagione del talent di Rai Due. In attesa delle prime knockout di stasera, ripercorriamo i punti di forza e le peculiarità dei dodici cantanti attualmente in squadra: Alberto Lionetti, talentuoso concorrente che ama esibirsi live, ha ereditato la passione da suo padre, che in passato ha studiato al conservatorio. In lui, un carattere fortemente pop sposa una determinazione fuori dal comune, determinazione per la quale qualche anno fa ha lasciato i suoi studi per dedicarsi totalmente alla musica. Annalisa Perlini, 20 anni, originaria di Talamona in provincia di Sondrio, deve invece il suo amore per il canto a sua nonna, che le ha fatto scoprire la musica attraverso le canzoni dialettali. A caratterizzarla, una voce dalla grande estensione e timbro insolito, che a oggi la rendono una delle concorrenti più talentuose della stagione (qui la sua blind audition); mamma cantante lirica e papà dj per Antonello Carozza, che con "Neutron Star Collision" ha dato prova di saper coniugare con successo il canto al suono del suo pianoforte. Fra i più talentuosi del team Renga c'è inoltre Asia Sagripanti, una concorrente dal carattere fortemente rock che ha stupito tutti sulle note di "Careless Whisper" (qui il video).

IL #TEAMRENGA SI AVVIA ALLE KNOCKOUT

A fare i conti con le prime knockout della stagione di The voice of Italy 2018, per il #TeamRenga c'è Daniele Gentile, un ragazzo originario di Bari di soli 18 anni, che con il suo stile fortemente pop ha ottenuto un lasciapassare alle selezioni successive. Nel #TeamFrancesco anche Mirco Pio Coniglio, che con la sua anima pop ha dato prova di avere una grande estensione vocale, portando in scena il brano "Piccola anima"; per lui 4 sì, con la decisione finale di entrare a far parte della squadra di Renga. A contendersi un posto nelle fasi successive, anche Giovanni Saccà, un concorrente che ha conquistato parte del parterre grazie alla sua voce da tenore messa in evidenza dalla performance sulle note di un brano dei Queen (qui il video). Grande estensione e possibilità di crescita per lui, che questa sera gareggerà nel team del cantante di Udine. Nella stessa squadra c'è anche Michelangelo Falcone, un aspirante cantante professionista di soli 17 anni, che con "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini ha messo in evidenza tutto il suo talento (a questo link la sua esibizione alle blind audition). Chi fra loro riuscirà a mantenere il suo posto nel team di Francesco Renga?

I TALENTI FRA POP E ROCK

A The Voice of Italy 2018 il team di Francesco Renga ha ormai preso forma: analizziamo gli ultimi quattro concorrenti della formazione, evidenziando le caratteristiche fondamentali della loro vocalità. Laura Ciriaco, la concorrente abruzzese di 33 anni che ha lasciato il segno sulle note di "Human", è colei che con il suo stile lievemente rock racchiuso in una voce fortemente maschile è riuscita a lasciare il segno nel cuore del suo coach (qui il filmato della sua performance). Stile rock anche per Mirko Carnevali, un aspirante cantante di 33 anni che ha conquistato il parterre del talent sulle note di "Smells like teen Spirit". A contraddistinguere il suo stile, oltre all'animo hard rock, anche un timbro di voice fuori dal comune, che lo rendono uno dei concorrenti più talentuosi della nuova stagione di The Voice of Italy (qui la clip della sua blind audition). Nel team Renga anche Virginia Mellino, la 18 enne che con il suo stile fortemente pop ha lasciato il segno esibendosi sulle note di "California dreaming", e Marica Fortugno, una cantante dalla grande estensione vocale e dotata di enorme sensibilità che con le sue note ha lasciato il segno nel parterre.

