Team J-Ax / Chi sono i concorrenti? Tra rap e pop ecco chi si sfiderà ai Knockout (The Voice of Italy 2018)

Il team di J-Ax è al completo e questa sera i dodici concorrenti si sfideranno nel corso dei primo knockout. Chi passerà la selezione? (The Voice of Italy 2018)

19 aprile 2018 Fabiola Iuliano

J-Ax

Anche il team formato da J-Ax si avvia alle attesissime prime selezioni degli Knockout, un appuntamento imperdibile per tutti i fan di The Voice of Italy 2018 che vedrà i talenti sfidarsi per accedere alle fasi successive. Analizziamo i punti di forza dei concorrenti che compongono la squadra del coach più longevo della storia del format. Andrea Tramacere ha conquistato un posto nella squadra dello "zio" con il brano "Cake by the ocean". La sua voce dal timbro fortemente estroso, cozza un po' con il suo stile da bravo ragazzo, ma il suo talento, secondo J-Az, è del tutto innegabile. Angelica Paola Ibba, concorrente 16 enne originaria di Cagliari, ha fatto centro con la sua versione di "Issues", conquistando un posto di primo piano fra i talenti miglio di questa stagione (qui il video della sua blind audition). Assieme a lei anche Angelica Peroni, talentuosa cantante di Verona che ama comunicare attraverso la propria musica. In lei si sposano perfettamente uno stile pop e un'anima rock, per un risultato che potremmo definire fuori dal comune (qui la clip della sua performance). Nel team di J-Ax anche Antonio Licari, un concorrente dallo stile retrò che ha emozionato i quattro coach esibendosi sulle note di "Vedrai vedrai".

IL TEAM AL COMPLETO

Per le attesissime knockout di The voice of Italy 2018, il #TeamJAx gareggerà con Beatrice Pezzini, una talentuosa concorrente che studia al conservatorio, con una passione per il pianoforte e il canto jazz. Per lei l'ingresso nella squadra dello "zio" dopo l'esibizione sulle note di "Nessun dolore", un brano nel quale ha unito la sua anima pop alla grinta che da sempre l'accompagna. assieme a lei ci sarà anche Deborah Xhako, cantante 20 enne originaria di Nettuno che ha sacrificato tutto per la musica. Nel suo stile spiccano una grande estensione vocale mista a un carattere fortemente pop, caratteristiche che la rendono fra i top di questa stagione (qui la clip della sua blind audition). Riccardo Giacomini ha invece lasciato il segno grazie al suo stile fortemente rap, uno stile che segue dalla tenera età e che l'ha visto esibirsi con successo sulle note di ""Can't Hold Us". Fra i concorrenti più insoliti di questa stagione, trova spazio anche Kimberly Madriaga, una concorrente di origini filippine che si è distinta per la sua musica, portando in scena un genere insolito (qui la clip della sua prima esibizione a the Voice of Italy).

TUTTI GLI ALTRI TALENTI

Ha superato brillantemente le ultime blind auditioion di The voice of Italy 2018 ottenendo di diritto un posto nel team di J-Ax anche Ferdinando Biondi in arte Vega, un concorrente che in compagnia della sua inseparabile chitarra si è esibito sui palchi più prestigiosi del paese. Per lui è fondamentale mettersi in gioco e questa volta, esibendosi sulle note di "Strange world", sembra avere fatto centro. riuscirà ad avere la meglio anche stasera? Nel team insieme a lui anche Roberto Tornabene, un talentuoso concorrente che unisce alla passione per la musica l'amore per il calcio, e che vanta un'anima fortemente rap. Immediata la sintonia con J-Ax, che nel suo team è sempre alla ricerca di nuovi talenti da poter valorizzare e portare al successo. Per tanto tempo divisa fra gli studi di medicina e la passione per il canto, Rosy Castello ha lasciato il segno con una blind audition sulle note di "Feeling good". Il suo stile soul misto a un'ampia estensione vocale ha catturato immediatamente l'attenzione di molti, ma alla fine ad avere la meglio è stato J-Ax. Unico duo di questa stagione quello formato dagli Uramawashi, una coppia sulle scene e anche nella vita privata con uno stile pop che strizza l'occhio al rap (qui la loro clip)

