Uomini e Donne/ Gemma Galgani, l'addio è vicino? L'arrivo di Marco cambia tutto! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani è ancora innamorata di Giorgio Manetti o Marco potrebbe conquistarla? L'addio della dama al programma potrebbe essere vicino

19 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani è felice. Per la dama di Uomini e Donne, protagonista del trono Over, è arrivato Marco, un cavaliere molto affascinante e molto più giovane della Galgani. 57 anni, ex spogliarellista, il cavaliere ha fatto immediatamente colpo sulla Galgani che ha deciso di incontrarlo subito dopo la sua presentazione in puntata. Eppure nel cuore di Gemma non sembra essere scomparso il pensiero di Giorgio Manetti. Il pensiero va a lui anche nel corso dell'ultima puntata, quando la dama ricorda con allegria e un filo di malinconia la Pasqua passata insieme e i ritorni a casa senza di lui, che le davano tristezza e un po' di sofferenza. "I ricordi sono come una pozione magica, hanno il potere di far emergere sempre i più belli, mentre quelli brutti si disperdono nel tempo." dichiara allora in studio la Galgani, parlando di Giorgio.

GEMMA TRA GIORGIO E MARCO: UN RICORDO O IL PRESENTE?

Eppure Giorgio Manetti, almeno fino ad oggi, non è riuscito a trovare l'amore e c'è chi crede che non sia intenzionato a farlo davvero. Sul settimanale Nuovo Tv, si legge: "Il sospetto che Manetti non abbia alcuna voglia di 'accasarsi', ormai, è quasi certezza. La vena romantica della Galgani, invece, pare destinata a non spegnersi nemmeno dopo le più brutali batoste. La dama è ansiosa di vivere nuove emozioni, meglio ancora se in un contesto diverso. Sul trono". Ma Gemma potrebbe davvero essere la nuova tronista? Una possibilità diversa per la Galgani c'è: l'arrivo di Marco ha suscitato in lei qualcosa di forte e quella che ora è una buona impressione mista a curiosità potrebbe invece diventare il nuovo amore della dama del trono Over.

