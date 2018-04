Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over: lite tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti (19 aprile)

Uomini e Donne, oggi 19 aprile 2018 in onda il trono Over. Sossio Aruta ancora tra Ursula e Chiara, lite in studio tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti

19 aprile 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne? L'appuntamento con il talk show di Canale 5 torna oggi alla solita ora con una nuova puntata del trono Over. Si parte lì dove abbiamo lasciato ieri i nostri protagonisti e, precisamente, dal nuovo confronto-scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le cose tra i due, ancora una volta, vanno male. Dopo aver trascorso due giorni ad Alberobello, la dama dichiara che lui non riesce a passare sopra a quanto accaduto con Sossio. Riccardo poi lascia lo studio dopo l'intrusione nel discorso di Angelo, che risponde male al cavaliere, e parla con Ida invitandola a chiudere con lui. Lo scontro continua oggi ed è senza esclusione di colpi: la storia tra Ida e Riccardo è quindi giunta al capolinea?

TRIANGOLO SOSSO-URSULA-CHIARA: SCONTRI IN STUDIO

Si passa poi a Sossio Aruta. Il triangolo con Ursula e Chiara continua anche oggi. Chiara è furiosa con Ursula, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne Original Club, perché accetta una situazione insostenibile e la discussione si accende infuocata in studio. Anche Giorgio Manetti torna poi al centro dello studio per la frequentazione con Alessandra che, arrivata per lui, ha chiesto il numero di un altro cavaliere. Si conclude con una dura discussione tra Giorgio e Gianni Sperti, che trova il cavaliere sia in studio soltanto per visibilità e non per trovare davvero una donna, cosa che sarebbe testimoniata dalle numerose conoscenze al trono Over, tutte conclusesi allo stesso modo.

