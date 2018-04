Uomini e Donne/ Sara Affi Fella innamorata di Lorenzo Riccardi? La scelta è vicina ma... (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella ha annunciato di essere pronta ala scelta. Sarà Lorenzo Riccardi? Qualcosa la trattiene...

19 aprile 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi

Sara Affi Fella è ormai vicinissima alla scelta. A Uomini e Donne, nel corso dell'ultima registrazione, la tronista ha ammesso che ormai manca davvero poco, nonostante indecisioni che continuano a farsi spazio in lei. Un'alternanza di passi avanti quelli della tronista, una volta fatti con Luigi Mastroianni, quest'ultima invece con Lorenzo Riccardi. Anche con lui è arrivato il secondo bacio dopo una bellissima esterna organizzata da Sara per il suo compleanno su una terrazza con tanto di panorama. Un bacio che, a chi ha assistito alla registrazione, è parso diverso da quello dato a Luigi e che da Lorenzo è stato sottolineato con frasi importanti, così come svela il vicolodellenews. “Mi sento quasi innamorato, non ci sono lontano e anche i tuoi occhi non mentono” ha detto Lorenzo in esterna, palesando per la prima volta i suoi forti sentimenti.

LA PAURA DI SARA AFFI FELLA

Ma Sara Affi Fella è davvero innamorata di Lorenzo Riccardi? Il pubblico di Uomini e Donne ne è quasi convinto. Palesi sarebbero gli atteggiamenti della corteggiatrice, gli sguardi di lei verso Riccardi e, per alcuni, "il modo in cui pende dalle sue labbra". Cosa ritarderebbe quindi la scelta di Sara? La paura del carattere di Lorenzo, del suo modo di fare sopra le righe, delle sue amicizie note, della voglia del ragazzo di visibilità. Forse sono queste le caratteristiche che, in qualche modo, spaventano la Affi Fella, e la tengono ancora legata a Luigi per il quale, pur provando probabilmente sentimenti meno forti, riesce a darle quella sicurezza e serenità della quale ha bisogno.

© Riproduzione Riservata.