Uomini e donne, Maria De Filippi/ Rivoluzione: trono gay al femminile e tronisti vip in arrivo?

Maria De Filippi sta pensando ad alcune novità per la prossima stagione di Uomini e donne: dal trono gay femminile al nuovo spazio dedicato ai tronisti maturi.

19 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Maria De Filippi sente la necessità di rinnovare Uomini e donne, il suo storico dating show grande protagonista del pomeriggio di Canale 5. L'ultima stagione del Trono Classico e del Trono Over non ha pienamente convinto i telespettatori del programma, come confermato dagli ascolti non sempre in linea con i dati Auditel del passato. Per questo Queen Mary, che agli ascolti è sempre molto attenta, avrebbe in mente delle novità da apportare a partire dal prossimo settembre. A farne notizia è il settimanale Nuovo Tv nell'ultimo numero in edicola. Secondo Riccardo Signoretti le novità riguarderebbero sia il trono gay che l'età dei partecipanti alla ricerca dell'anima gemella: "Rivoluzione a Uomini e Donne. Non solo over, ecco il trono per i protagonisti di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, insomma tra il classico e l'over. Questa è una delle novità probabili del nuovo Uomini e Donne. Il nuovo volto di questo trono? Filippo Nardi, ex naufrago de L'Isola dei Famosi".

Novità in vista a Uomini e donne?

Riccardo Signoretti nel settimanale Nuovo Tv ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale Maria De Filippi sarebbe pronta a rinnovare Uomini e donne per la prossima edizione. Il suo desiderio sarebbe di creare un trono adatto alle persone tra i 30 e 50 anni, una sorta di via di mezzo tra over e classico, un'idea che potrebbe chiamare in causa personaggi già noti nel mondo dello spettacolo come Filippo Nardi de L'Isola dei famosi. Le novità per il dating show riguarderebbero inoltre il trono gay. Sembra infatti che dopo due percorsi dedicati al trono maschile, potrebbe finalmente essere dato spazio ad una ragazza. Prosegue infatti l'ipotesi di Nuovo Tv: "Dopo due troni gay riservati agli uomini, nella prossima stagione sembra che toccherà alle donne. Verrà presa in considerazione l'auto-candidatura di Siria De Fazio? Lo scopriremo presto". Tale possibilità appare più che concreta tanto che già dopo la scelta di Alex Migliorini avvenuta lo scorso novembre in molti avevano parlato dell'arrivo di una ragazza. Maria ha però voluto prendersi del tempo per non commettere nuovi errori...

