Veronica Satti, Grande Fratello/ Primo battibecco con Luigi Mario: tutta colpa del cognome… “Favoloso!”

Veronica Satti, Grande Fratello 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!

19 aprile 2018 Valentina Gambino

Veronica Satti è sicuramente tra le donne più famose di questa 15esima edizione del Grande Fratello che di regola, dovrebbe essere anche in chiave "nip". Popolare per essere la figlia di Bobby Solo, ha cercato in più di una occasione di avvicinarsi a lui senza però riuscirci. Lesbica dichiarata, vive con Valentina (è fidanzata con lei da due anni) a casa dei nonni materni ed è fierissima della sua relazione d'amore e del modo con il quale la famiglia ha accettato appieno la sua sessualità. Ha 28 anni e vive a Genova. Da quando aveva 13 anni non ha più alcun rapporto con il padre che - per sua volontà - ha deciso di non vederla: “All’inizio ho creduto che l’avesse fatto perché quel giorno avevo fatto i capricci, poi non ho saputo darmi altre spiegazioni. Gli ho chiesto molte volte il perché, ma lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati”, ha dichiarato. Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello 2018, ha lasciato la password del suo account di Instagram a Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi e suo migliore amico che lo gestirà durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia.

GF15, Veronica e Favoloso: prima discussione in Casa

Entrata nella Casa del Grande Fratello, ha già in parte conquistato il pubblico che aveva avuto modo di conoscerla durante la Domenica Live di Barbara d’Urso. Ancora intimidita dalle telecamere Veronica, ha avuto un piccolo scontro con Luigi Mario Favoloso, attuale fidanzato di Nina Moric. Nell’attesa di potersi ambientare infatti, i concorrenti in gioco creano delle dinamiche e non sempre vanno a buon fine. Proprio Veronica nel corso della cena, stava tenendo d’occhio il buon Luigi (Mario) affermando di fargli le facce dietro. Lui ha raccolto la “sfida” rilanciando: “Non ho ancora capito se mi stai simpaticissima o se mi stai sulle pa**e”, anche Veronica possiede lo stesso dubbio ma poi precisa: “Lui mi ha fatto una battuta poco carina e secondo me anche un po’ cafona. Io ho detto ‘anche io vorrei avere il cognome Favolosa”. Il fidanzato della modella croata però, ci tiene a precisare: “Hai detto Favoloso. E io ho detto che non ti starebbe bene perché sei una donna”. Nella discussione si è messa in mezzo anche Patrizia Bonetti dichiarando che sia “favoloso” o “favolosa”, starebbe bene uguale e non ci sarebbero problemi. Il piccolo battibecco poi, è rientrato dopo pochissimi attimi.

