BEAUTIFUL/ Oggi 2 aprile la soap non va in onda: anticipazioni puntate americane

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: qualcuno ha sparato a Bill e la colpa è ricaduta su Ridge che è stato arrestato. E se il vero omicida fosse un altro?

02 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Siamo giunti a Pasquetta e come tradizione consolidata, Canale 5 ha deciso di modificare la programmazione del suo ricco pomeriggio. Considerando che molti italiani si troveranno fuori casa, per qualche gita all'aperto in occasione della festività religiosa, Beautiful oggi non andrà in onda, lasciando spazio al film 'Qualcosa di personale' con Robert Redford e Michelle Pfeiffer. La stessa sorte verrà riservata alle altre serie televisive della rete ammiraglia Mediaset ovvero Il Segreto e Una Vita che, proprio come Beautiful, oggi andranno in vacanza per tornare regolarmente domani alla stessa ora. Dovremo quindi pazientare un giorno di più per scoprire se Ridge informerà Quinn del luogo in cui si è rifugiato Eric dopo la scoperta del tradimento. Il patriarca, che ha rinnovato al figlio la sua impossibilità di perdonare, gli ha chiesto di mantenere il segreto ma davvero questa notizia verrà tenuta riservata ancora a lungo?

ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE: CHI HA SPARATO A BILL?

Mentre la programmazione italiana di Beautiful va in vacanza per un giorno, in occasione della festività di Pasquetta, negli Stati Uniti le puntate proseguono regolarmente chiamando in causa nuovi incredibili colpi di scena. Qualcuno ha sparato a Bill Spencer, che è rimasto in coma per alcuni giorni per le gravi ferite riportate. Al suo risveglio, però, il magnate ha affermato di avere visto Ridge nella stanza prima dello sparo, motivo per cui lo stilista ha finito per essere arrestato. Ma come ogni giallo che si rispetti, questa vicenda potrebbe riservare in futuro nuove sorprese. L'odio tra Bill e Ridge è fatto noto, tanto che sembra che lo Spencer potrebbe avere mentito per evitare l'arresto di una persona a lui cara. Ed è a questo proposito che si fanno i nomi di Caroline, recentemente rientrata a Los Angeles, e addirittura di Liam, che prova un immenso odio per il padre dopo la scoperta del tradimento con Steffy.

© Riproduzione Riservata.