Ballando con le stelle 2018/ Gessica Notaro delude i giudici? I ringraziamenti ad Eros Ramazzotti

Ballando con le stelle 2018, Gessica Notaro delude i giudici dopo l'ultima esibizione? I ringraziamenti dell'ex Miss ad Eros Ramazzotti, la persone che le è stato più vicino.

02 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Gessica Notaro continua ad essere considerata la probabile vincitrice di Ballando con le stelle 2018 anche se, nell’ultima puntata, ha deluso le aspettative dei giudici, abituati ad esibizioni sempre al top. La performance, forse a causa della febbre, non ha entusiasmato la giuria di Ballando che ha espresso qualche perplessità sull’ex Miss che, tuttavia, è stata all’altezza delle aspettative anche se, sicuramente, le sue precedenti esibizioni avevano colpito di più. Una puntata sottotono, tuttavia, può capitare a tutti. Lo scorso appuntamento di Ballando con le stelle 2018, però, per Gessica, è stato particolarmente importante perché ha avuto l’occasione di parlare del suo dramma. La Notaro, infatti, insieme al maestro Stefano Oradei si è recata al delfinario affermando che tornerà a lavorare con i delfini e i leoni marini. Gessica, poi, che ha ballato sulle note Più bella cosa, ha colto l’occasione per ringraziare Eros Ramazzotti. “Abbiamo ballato su una delle canzoni di Eros Ramazzotti e vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Eros, che è una delle persone che mi sono state più vicine“, ha detto l’ex Miss.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, LUCA FAVILLE E CRISTINA ICH UFFICIALIZZANO L’AMORE?

Continua il gossip intorno a Luca Favilla e Cristina Ich. Tra i due sarebbe scoppiato l’amore nonostante il settimanale spy abbia lanciato l’indiscrezione secondo la quale la bellissima modella avrebbe un fidanzato segreto. Nel corso della scorsa puntata di Ballando con le stelle 2018, alla domanda su cosa ci sia tra lei e Luca, Cristina ha risposto dando un sonoro bacio sulla guancia al ballerino. Sui social, inoltre, i due continuano a lanciare indizi su quello che starebbe accadendo tra i due. Favilla, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram in cui è con la Ich scrivendo “feeling”. Cristina, invece, su Instagram Stories ha pubblicato diversi video tratti dall’ultima puntata di Ballando sui quali ci sono sempre dei cuori rossi. Tra i due, dunque, sta nascendo davvero l’amore? I rumors aumentano e i due piccioncini non sembrano avere alcuna voglia di smentirli.

