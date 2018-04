Boss in incognito 2018/ Diretta, Gianfranco Castelli protagonista: in aiuto 5 boss ad Accumuli (2 Aprile)

Boss in incognito 2018 torna in onda oggi, lunedì 2 aprile, alle 21.20 su Raidue: protagonista è il Saluminificio Sano di Accumoli, danneggiato dal terremoto del 2016.

02 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Boss in incognito 2018 - Gabriele Corsi

Dopo la sospensione dovuta alla morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta lunedì 26 marzo, Boss in incognito 2018 torna in onda oggi, lunedì 2 aprile, alle 21.20 su Raidue con l’ultima puntata della stagione. Protagonista della serata speciale è il Salumificio Sano un’azienda nata nel lontano 1984 e che ha sede ad Accumoli, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016 e che, nonostante i danni subiti, continua a lavorare dando un segnale di forte ripresa all’intero territorio. L’azienda fondata da Gianfranco Castelli, seppur con tante difficoltà, continua a portare così avanti la sua produzione. Nella puntata speciale di Boss in incognito 2018, per la prima volta nella storia del docu-reality di Raidue, a calarsi nei panni del dipendente non sarà il boss, facilmente riconoscibile, ma i boss delle precedenti edizioni. Una novità per il docu-reality che, giunto alla quinta edizione, continua ad appassionare il pubblico di Raidue che, questa sera, avrà la possibilità di rivedere alcuni dei boss che, nelle altre stagioni, hanno ottenuto notevole successo regalando un momento di felicità anche ai propri dipendenti.

CINQUE BOSS IN SCENA NEL SALUMIFICIO SANO

Il fondatore del salumificio Sano sarebbe stato facilmente riconoscibile dai dipendenti e, così, al suo posto, a calarsi nei panni di dipendenti in una puntata speciale e insolita di Boss in incognito 2018 saranno cinque imprenditori che hanno già vissuto l’esperienza. Il pubblico rivedrà così sul piccolo schermo Bachisio Ledda proprietario del Mail Express Group, Guido Di Stefano, boss del maglificio Gransasso, Federico Lombardo, a capo dell’azienda vinicola Firriato, Eugenio Preatoni della catena di hotel Domina e Giuseppe Di Martino, proprietario del pastificio Di Martino. I cinque boss, per aiutare il fondatore del salumificio Sano si trasformeranno in operai affiancando cinque dipendenti con cui metteranno su un rapporto di fiducia ascoltando anche le loro storie.

I DIPENDENTI DELLA PUNTATA

Ad accogliere i cinque boss nel Salumificio Sano saranno Paolo, che mostrerà ad Eugenio Preatoni l’importanza della scelta delle carni e della pulizia dei locali; Andrea che spiegherà a Giuseppe di Martino quali sono le tecniche giuste per la selezione dei prosciutti; Sergio che insegnerà a Bachisio Ledda come lucidare e marchiare i prosciutti; Franco che assieme a Guido Di Stefano sarà alle prese con l’insaccamento dei salumi; Mariarita, infine, mostrerà a Federico Lombardo come etichettare i prosciutti senza rovinarli. Al termine della puntata di Boss in incognito ci saranno premi e riconoscimenti per gli operai che racconteranno anche le difficoltà che hanno dovuto affrontare dopo il terremoto e del modo in cui si stanno rimettendo in piedi.

