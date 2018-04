Canale 20 Mediaset/ Il nuovo canale nasce con Juventus Real Madrid: cosa trasmetterà in palinsesto poi?

Canale 20 Mediaset, il nuovo canale nasce con Juventus Real Madrid domani sera: cosa trasmetterà in palinsesto poi? Grande attesa per la nuova rete della storica rete italiana privata.

02 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Canale 20 Mediaset

La nuova rete di Mediaset, Canale 20, parte con la partita Juventus Real Madrid, ma cosa trasmetterà poi nel suo palinsesto? La rete promette tante prime tv sia per quanto riguarda il cinema che per le serie televisive. Già dopo la gara di domani alle 23.50 andrà in onda la serie evento The Girlfriend Experience ispirata al film di Steven Soderbergh che ne è anche il produttore. Curioso il nuovo modo di proporre televisione con la serie che sarà trasmessa tutti i giorni in seconda serata fino alla sua fine per 18 seconde serate consecutive. Saranno tante poi le serie televisive trasmesse e già annunciate da The Sinner con Jessica Biel a Taken prequel della saga cinematografica Io vi troverò con Liam Neeson che però non sarà presente in questa. Per quanto riguarda invece i film si punta su fenomeni molto commerciali come John Wick, Ex Machina, Mad Max ma anche Interstellar di Christopher Nolan e tutta la saga de Il Cavaliere Oscuro da quest'ultimo diretta.

IL NUOVO CANALE PARTE CON JUVENTUS REAL MADRID

Parte domani sera il nuovo canale in chiaro di Mediaset, Canale 20 e quale migliore debutto poteva esserci della messa in onda di un evento calcistico atteso da tutta Italia. Si disputa domani in prima serata la gara Juventus Real Madrid a Torino, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri cercano vendetta dopo il pesantissimo ko per 4-1 del giugno scorso a Cardiff che costò la finalissima della stessa competizione, seconda persa in tre anni dalla squadra di Massimiliano Allegri. Mentre gli abbonati di Mediaset Premium borbottano quelli che non lo sono invece apprezzano la scelta di poter vedere gratuitamente l'attesissimo match. La rete Canale 20 sarà appunto sul canale 20 del digitale terrestre in tutta Italia andando a prendere il posto di Rete Capri. La partenza di Canale 20 è fissata per le ore 19.30 di domani con il prepartita della partita in questione.

