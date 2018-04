Claudio Amendola “Salvini miglior politico ultimi 30 anni”/ Lite con Aldo Grasso: Albanese folgorato da Lega?

Claudio Amendola vs Aldo Grasso: "Salvini miglior politico degli ultimi 30 anni". Le polemiche, le critiche alla sinistra italiana e anche Antonio Albanese "folgorato" dalla Lega

02 aprile 2018 Silvana Palazzo

Claudio Amendola (LaPresse)

Anche Antonio Albanese è stato “folgorato” dall’exploit di Matteo Salvini, ma non per questo può essere tacciato di essere un leghista come successo nelle ultime ore a Claudio Amendola dopo la dura critica di Aldo Grasso sul CorSera nel giorno di Pasqua. «Salvini ha vinto perché era sul territorio, mentre un certo tipo di politica si è limitato alle teorie», ha attaccato forte il comico Albanese in questi giorni di forte commistione politica-mondo dello spettacolo. L’attore e regista milanese proprio in questi giorni è uscito nei cinema col nuovo film “Contromano” in cui interpreta un “proto-leghista” che intende riportare indietro gli immigrati “a casa loro”, salvo poi ravvedersi e “rientrare” nella consueta litania pro-immigrazione del cinema impegnato di sinistra. Insomma, l’esatto opposto di un vero “uomo del centrodestra”, eppure tanto Albanese quanto Amendola nella loro “esaltazione” di Matteo Salvini celano in maniera neanche tanto velata una durissima reprimenda al Pd e alla sinistra parlamentare. «In piazza ci va Salvini e vince le Elezioni, mentre la Sinistra», sembrano sussurrare con queste polemiche a distanza i due attori schierati da anni con i temi della sinistra. (agg. di Niccolò Magnani)

LA POLEMICA “CONTRO IL CAPITANO”

La controreplica da parte di Aldo Grasso nella sua rubrica sul Corriere della Sera non c’è ancora stata ma la polemica tra il noto critico televisivo e Claudio Amendola continua a fare rumore proprio grazie al… “silenzio” dei diretti interessati. Se Matteo Salvini, tirato in ballo per ben due volte dai litiganti non è voluto entrare nella querelle (ci ha pensato però comunque il profilo social della Lega - Noi con Salvini a dare pubblicità a questa diatriba a mezzo stampa), adesso come spesso accade è il momento del cosiddetto popolo dei social, tra tweetstar e qualunquisti, dire la loro tanto che nel corso della mattinata l’hashtag #ClaudioAmendola è entrato stabilmente nei Top Trends di Twitter e continua a raccogliere evidentemente non solo l’apprezzamento da parte degli elettori del “Capitano” (il soprannome con cui viene indicato il leader della Lega) ma anche il malumore di parte dell’elettorato di sinistra che non si riconosce nelle parole dell’attore romano. A dire il vero, in alcuni casi la polemica è diventata addirittura di principio, tanto che c’è chi ha elogiato Amendola per aver detto finalmente, chiaro e tondo, quali sono stati gli errori da parte delle forze progressiste e democratiche negli ultimi anni fino ad arrivare al recente tonfo elettorale, e chi invece ha preso la sua uscita come la morte definitiva della sinistra. In mezzo a questi “flame” online, cosa avranno però da dire i diretti interessati? (agg. di R. G. Flore)

IL SILENZIO DI SALVINI

Claudio Amendola resta fermamente convinto che Matteo Salvini sia il miglior politico italiano degli ultimi trent’anni. Il motivo? E’ riuscito a trasformare un partito regionale in un partito nazionale conquistando la leadership della sua coalizione e, probabilmente, assumerà anche la guida del Governo. Pur restando fedele alle sue idee politiche, l’attore romano riconosce il grande lavoro fatto da Salvini negli ultimi anni non trovando in nessun altro politico una figura simile. Una posizione importante, quella di Claudio Amendola che ha spiazzato molti addetti ai lavori, in primis Aldo Grasso. Sulle parole di Claudio Amendola, Matteo Salvini non si è ancora espresso. Probabilmente, però, a pensarla come l’attore romano sono tanti italiani considerando che la Lega è stato il primo partito della coalizione del centro-destra, battendo anche Forza Italia di Silvio Berlusconi, uno dei partiti di destra più votati degli ultimi anni. Con la lettera inviata al Corriere della Sera, Amendola spera di aver messo fine alle polemiche (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE CRITICHE DI MARIO LAVIA SU "DEMOCRATICA"

Claudio Amendola, con le sue parole su Matteo Salvini, si è attirato non solo le critiche di Aldo Grasso. Mario Lavia, dalle pagine di Democratica, il sito di informazione del Partito democratico, sostiene infatti che l’attore romano si sbagli. Anzitutto il giornalista evidenzia che non ci si può “complimentare” con un politico solo in base ai voti che prende. “Siamo sicuri che la grandezza di un uomo politico si misuri solo con la capacità di aumentare i voti prescindendo da bazzecole come i valori di cui si è portatori, o la capacità di governare a favore del Paese, o la attendibilità sul piano internazionale (amico di Le Pen e Orban)?”, scrive Lavia. Che critica Amendola anche sul paragone calcistico fatto nella sua replica a Grasso (“Se dicessi che la Juventus è la squadra più forte degli ultimi 7 anni, potrei essere tacciato di essere uno juventino?”): dal suo punto di vista non si può dire che la Lega abbia vinto qualche scudetto e in ogni caso “la politica non è fare più punti come nel campionato di calcio”.

COMPLIMENTI A SALVINI, CLAUDIO AMENDOLA NON FA MARCIA INDIETRO

Claudio Amendola non fa marcia indietro su Matteo Salvini. L’attore romano, storicamente di sinistra, aveva elogiato il leader della Lega durante la trasmissione “L’Aria che tira”. Nonostante le sue parole abbiano provocato dure reazioni, a partire da quella di Aldo Grasso, non ha ritrattato nulla. Anzi, ha voluto personalmente rispondere al critico televisivo con una lettera pubblicata dal Corriere della Sera. «Quando ho detto che Salvini è il miglior politico degli ultimi venti anni ho sbagliato, avrei dovuto dire degli ultimi trenta», ha rilanciato Amendola. Il suo pensiero su Salvini non fa però di lui un simpatizzante leghista, del resto alle ultime elezioni ha votato LeU. «Le faccio un esempio di natura calcistica, se dicessi che la Juventus è la squadra più forte degli ultimi 7 anni, potrei essere tacciato di essere uno juventino?». Preso spesso di mira da Grasso anche per il suo lavoro, Amendola stavolta non ha voluto ignorare gli attacchi e quindi ha colto l’occasione per spiegare la sua posizione.

AMENDOLA RISPONDE AD ALDO GRASSO

Storico uomo di sinistra, Claudio Amendola ne ha analizzato il flop. «In questo lungo periodo abbiamo assistito alla lenta ma inesorabile evaporazione della sinistra in tutte le sue accezioni», ha scritto l’attore romano nella lettera indirizzata ad Aldo Grasso. Per Amendola, «Salvini ha preso un partito regionale, ai margini della scena politica, gravato da scandali e appesantito da un disprezzo diffuso e lo ha trasformato in un partito nazionale che governa le più ricche e produttive regioni italiane». Non solo: l’attore romano riconosce al leader della Lega il merito di aver conquistato la leadership nel centrodestra e di potersi presentare al presidente della Repubblica per avere l’incarico di governo. «Faccio fatica a trovare un politico che negli ultimi trenta anni abbia fatto altrettanto», aggiunge Amendola. La lettera si conclude con un attacco velenoso ad Aldo Grasso: «Tanto Le dovevo, e spero che vorrà continuare a seguirmi con il disprezzo di sempre».

© Riproduzione Riservata.