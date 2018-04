DARLING COMPANION - UN CARO COMPAGNO/ Su Rai Uno il film con Diane Keaton (oggi, 2 aprile 2018)

Darling companion - Un caro compagno, il film in onda su Rai Uno oggi, lunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Diane Keaton, Kevin Kline, Dianne Wiest, alla regia Lawrence Kasdan.

02 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rai Uno

NEL CAST DIANE KEATON

Darling companion - Un caro compagno, il film in onda su Rai Uno oggi, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 16,50. Una pellicola di genere commedia quella proposta per il pomeriggio di Rai Uno che è stata girata e prodotta negli Stati Uniti nel 2012 dalla casa cinematografica Werc Werk Works in collaborazione con la Kasdan Pictures e la Likely Story per la regia di Lawrence Kasdan il quale assieme a Meg Kasdan si è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura. I costumi indossati sul set dagli attori sono stati disegnati da Molly Maginnis, la scenografia è stata pensata da Dina Goldman, le musiche portano la firma di James Newton Howard mentre il montaggio è stato eseguito da Carol Littleton. Nel cast nomi altisonanti del mondo hollywoodiano come Diane Keaton, Kevin Kline, Dianne Wiest, Richard Jenkins e Elisabeth Moss. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DARLING COMPANION – UN CARO COMPAGNO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Beth è una casalinga americana che si ritrova a fare i conti con una quotidianità piatta e povera di rapporti interpersonali. Infatti, il proprio marito Joseph per via della propria professione di medico, è costantemente impegnato nel proprio lavoro e le due amate figlie, sono una sposata e l’altra ormai troppo grande per restare insieme a lei. Insomma Beth è perennemente insoddisfatta della propria esistenza prima che venga completamente cambiata dall’incontro lungo la strada di ritorno dall’aeroporto. La donna è in macchina assieme alla figlia minore e ad un certo punto si imbatte in un cane ferito ed abbandonato sul ciglio della strada. Si ferma e facendosi aiutare dalla ragazza, riesce a caricare il cane dall’enorme stazza sulla macchina per poi mettersi in viaggio alla volta del più vicino veterinario. Quest’ultimo presta le proprie cure all’animale riuscendolo a metterlo in sesto. Lo stesso veterinario chiede a Beth, in ragione del fatto di essere stata lei a trovarlo, di accoglierlo in casa sua. La donna non sembra tanto convinta per via dell’enorme mole del cane ma, alla fine accetta di tenerlo. I giorni decisamente non saranno semplicissimi in quanto il marito Joseph non è per nulla felice della cosa ma alla fine la deve accettare di buon grado. Inizia così una bellissima storia d’amicizia vera tra Beth ed il cagnolone a cui ha dato il nome di Freeway. A distanza di un anno molto è cambiato nella famiglia di Beth a partire dalla figlia minore ormai in procinto di sposarsi proprio con il veterinario conosciuto grazie allo stesso Freeway. Tutta la famiglia in ragione delle nozze parte alla volta di una località di campagna dove anche grazie allo stesso Freeway sapranno appianare le rispettive divergenze maturate in anni di incomprensioni.

© Riproduzione Riservata.