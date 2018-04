EMIGRATIS 3, PIO E AMEDEO/ 2 aprile: a Las Vegas in un remake di Rain Man per parlare di autismo

Emigratis 3, Pio e Amedeo: 2 aprile, nel giorno di Pasquetta il duo foggiano viaggia verso Las Vegas per affrontare il delicato tema dell'autismo. Lo faranno con un remake di Rain Man.

02 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Emigratis 3, Pio e Amedeo

Con il loro solito modo scanzonato Pio e Amedeo affronteranno un argomento molto importante stasera nella nuova puntata di Emigratis 3. I due saranno infatti protagonisti su Italia 1 in quel di Las Vegas portando avanti una sorta di remake del film con Tom Cruise e Dustin Hoffmann Rainman. Nella pellicola l'attore classe 1937 interpreta un uomo affetto dalla sindrome del savant, l'obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico nella giornata mondiale dell'autismo. Di certo è un argomento molto delicato in cui si rischia di commettere anche degli scivoloni a causa della comicità ritenuta a volte eccessive di Pio e Amedeo, i due però vanno avanti in giro per il mondo con l'obiettivo di ''scroccare'' e soprattutto di inviare tra le righe qualche messaggio. Non ci sono riusciti nella prima puntata con l'omosessualità, accusati di omofobia, come andrà stasera?

LA NUOVA STAGIONE

Emigratis 3 ha visto la luce il 19 marzo scorso e ora stasera arriva alla terza puntata. Nelle prime due ha superato i 2 milioni di telespettatori in una serata complessa come quella del lunedì in cui se la doveva vedere con il Commissario Montalbano di Luca Zingaretti. La prima puntata si è svolta a Ibiza e ha visto come ''vittime'' Tommy Vee, Stefano De Martino, Luca Tommassini, Bob Sinclair e Antonio Conte tra gli altri. Nella seconda puntata invece Pio e Amedeo sono andati in viaggio tra Europa e America, muovendosi tra Valencia, Barcellona, Amsterdam, Miami e Los Angeles. Hanno incontrato il re dei social network Gianluca Vacchi, il cantante Fedez con Chiara Ferragni e anche i calciatori Simone Zaza, Daniele Bonera, Roberto Soriano e Nicola Sansone. A chi toccherà stasera? Difficile scoprirlo anticipatamente anche se c'è da scommetterci che ci sarà da ridere e non ci si annoierà di certo.

