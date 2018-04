EXODUS DEI E RE/ Su Canale Cinque il film con Christian Bale (oggi, 2 aprile 2018)

Exodus Dei e Re, il film in onda su Canale Cinque oggi, lunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul e John Turturro, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio.

02 aprile 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Canale 5

NEL CAST CHRISTIAN BALE

Exodus Dei e Re, il film in onda su Canale Cinque oggi, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 21,25. Una pellicola di genere epica e avventura Exodus Dei e Re con il titolo in lingua originale Exodus: Gods of Knight ed è stata prodotta nel 2014 dalla casa cinematografica Chernin Entertainment in collaborazione con la Scott Free Productions, la Babiek e la Volcano Films con alla regia Ridley Scott. Il soggetto è stato tratto da quanto riportato nel libro dell’Esodo con la sceneggiatura rivista ed adattata da Adam Cooper, Steven Zaillian, Bill Collage e Jeffrey Caine. Nel cast figurano attori di grosso spessore come Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, John Turturro, Ben Kingsley e Sigourney Weaver. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

EXODUS DEI E RE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Mosè è il piccolo neonato ebreo scampato ad un massacro di primogeniti messo in atto dal Faraone per azzerare il pericolo dell’arrivo di un possibile salvatore dello stesso popolo ebreo, dando credito ad una profezia. Ironia della sorte il piccolo Mosè viene salvato dalle acque dalla sorella dello stesso Faraone e quindi viene cresciuto all’interno del palazzo reale. Con il passare degli anni Mosè diventa uno straordinario principe al pari e meglio di Ramses, figlio del faraone Seti. Mosè sa dimostrarsi un uomo dotato di grandi virtù, capace di gestire qualsiasi genere di situazione e per questo agli occhi dello stesso Seti è visto come ideale suo successore. Tuttavia questa si tratta di una eventualità non prevista dalla legge egizia giacchè nelle sue vene non scorre il sangue reale. In occasione di una dura guerra contro il popolo ittita, Seti prima di andare in battaglia decide di consultare una sacerdotessa la quale prevede che un comandante che sarà salvato da un uomo che a sua volta sarà a comando. Una profezia che viene presa come ridicola soprattutto da Mose e Ramses. In realtà nel corso della battaglia, Mosè salverà la vita a Ramses conducendo il popolo egiziano alla vittoria e venendo così acclamato dal popolo al suo ritorno. Seti è preoccupato per la profezia. Preoccupazioni che troveranno conforto allorchè verrà fuori che Mosè sia in realtà un ebreo e che nel proprio futuro c’è la liberazione del suo popolo. Per questo Ramses, nel frattempo succeduto al padre, manda in esilio nel deserto Mosè il quale saprà sopravvivere e quindi tornare in Egitto a distanza di una decina di anni per guidare il proprio popolo verso la Terra Promessa, così come voluto da Dio.

