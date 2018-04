Emilio Fede, volto irriconoscibile/ Ospite di Giletti, social scatenati: “troppo botulino”. Sms da Di Maio..

Emilio Fede torna in tv ospite di Massimo Giletti: "volto irriconoscibile, troppo botulino", si scatenano i social. Quel sms da Di Maio sul ruolo di Rocco Casalino: le rivelazioni

02 aprile 2018 Niccolò Magnani

Emilio Fede (LaPresse)

Emilio Fede è tornato in tv ieri sera ospite di Non è l’Arena con Massimo Giletti e subito i social si sono scatenati sull’ex direttore del Tg di Rete 4, sparito dalla circolazione dopo i noti guai del processo Ruby. Il giornalista però ha fatto discutere non solo per la presenza di uno dei personaggi più controversi e “particolari” della tv e del giornalismo degli ultimi 30 anni: i social si sono scatenati sul suo aspetto fisico, notando un vistoso “cambiamento” nell’espressione facciale e nei tratti del volto. «Ma cosa ha fatto alla faccia’?» scrive un utente, a cui ne risponde un altro, «Troppo botulino». E così via, la girandola di ironie e critiche per la presunta chirurgia estetica di Emilio Fede si sono sprecati: già però durante l’ultima uscita pubblica, il giorno delle nuove udienze nel processo Ruby (che lo vede tra gli imputati in uno dei tanti filoni sulle “presunte cene eleganti” ad Arcore e Palazzo Grazioli), in molti avevano notato dei decisi “cambi di espressione” del volto forse dovuti a qualche “ritocco”, misto all’età non proprio giovanissima del sempre abbronzato ex direttore del Tg4. La foto che vedete qui sopra è proprio stata scattata ad inizio marzo al Tribunale di Milano e in effetti qualche “cambiamento” lo si può osservare..

LA “RIVELAZIONE” SU DI MAIO

Durante la trasmissione da Giletti ieri sera non si è però fatto accenno ad eventuali interventi estetici, bensì si è discusso di politica e di televisione (argomenti decisamente più interessanti degli zigomi di Emilio Fede, ndr): dai fuorionda storici, ai litigi focosi fino alla rivelazione secondo cui al giornalista un tempo amico stretto di Silvio Berlusconi, «Aldo Moro aveva chiesto che fossi solo e soltanto io a seguirlo nei suoi viaggi all'estero». Non solo, Fede ha raccontato anche un retroscena curioso sull’entrata in politica di Rocco Casalino, potente capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle: ebbene, Di Maio - secondi Emilio Fede - avrebbe scritto un sms di recente in cui ringraziava il giornalista ex Rete 4, «Ti ringraziamo per Rocco Casalino». Il motivo? Lo ha spiegato nel dettaglio a Giletti su La7: «Quell'anno Giorgio Gori volle che io entrassi (nella casa del GF, ndr) vestito da Babbo Natale nella casa, e c'era anche Rocco Casalino. Dopo un po' di tempo lui venne da me in segreteria per chiedermi aiuto», raccontava ieri sera divertito Fede. «Direttore aiutami, non so cosa fare adesso, c'è questo Movimento che sta per nascere…», avrebbe chiesto Casalino all’allora direttore del Tg4, a cui Emilio Fede consigliò «Vai, offriti come pr, per le pubbliche relazioni e la comunicazione». Così avvenne e in effetti oggi Casalino è il n.2 del Movimento oltre che responsabile della comunicazione tra la Casaleggio Associati e la base grillina; «o lo definisco numero uno bis. È stato molto bravo, pur essendo l'addetto stampa ha saputo mantenere il riserbo totale, parlando poco e commentando poco. Il riserbo in politica paga», conclude il racconto in diretta tv, Emilio Fede.

