Fabrizio Bracconeri e Rita Dalla Chiesa / L'attore mangia l'agnello, ma l'amica non ci sta: "Perchè lo fai?"

Fabrizio Bracconeri e Rita Dalla Chiesa: scambio vivace di battute su Twitter con l'attore accusato per aver mangiato l'agnello nel giorno di Pasqua e averlo scritto sui social.

02 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Fabrizio Bracconeri e Rita Dalla Chiesa

Uno scambio di battute su Twitter tra Fabrizio Bracconeri e Rita Dalla Chiesa è diventato virale sul web con tantissimi commenti arrivati nelle ultime ore. I due ex membri dello staff di Forum hanno scambiato delle idee sulla Pasqua e su quello che riguarda gli agnelli. Su un tweet dell'attore è nato tutto quando questi ha sottolineato: "Devo dire che l'agnello è buono, ma è un po' pesante. Forse ho un po' esagerato, stasera pure con le patate al forno". A questo ha risposto direttamente Rita Dalla Chiesa che ha sottolineato: "Come cavolo si fa a mangiare un agnellino? Non potevi lasciarlo vivere? Non avevi proprio niente da mangiare?". A questa dichiarazione ha voluto ribattere Fabrizio Bracconeri, che ha spiegato: "Tu Rita Dalla Chiesa mi conosci troppo bene!! Pure le vongole, le cozze o i gamberi hanno la stessa dignità di un agnello. Io penso questo, vietassero la vendita di tutti gli animali e io rispetterò la legge". Nuova risposta della Dalla Chiesa: "No Bracco. Immagino che tu conosca la crudeltà e la violenza che sono costretti a subire gli agnellini. Non aggiungo l'altro anche perché sei l'ultima persona con la quale vorrei litigare".

UN'AMICIZIA LUNGA ANNI E QUEL RAPPORTO SPECIALE CON FABRIZIO FRIZZI

Quella che c'è tra Fabrizio Bracconeri e Rita Dalla Chiesa è un'amicizia che va avanti da tantissimi anni. I due insieme hanno condiviso la lunghissima e splendida avventura di Forum. Pochi giorni fa proprio Fabrizio Bracconeri aveva raccontato ai nostri microfoni il suo dolore per la morte di Fabrizio Frizzi che aveva conosciuto tramite Rita Dalla Chiesa con la quale il noto conduttore era stato sposato. Bracconeri si è dimostrato persona vera, sottolineando come per lui questo addio sia stato molto doloroso. Non poteva non dedicare splendide parole verso il suo ex marito Rita Dalla Chiesa al quale era rimasta molto legata anche dopo il divorzio. Un rapporto di rispetto quello tra Bracconeri e la Dalla Chiesa che si è visto anche in questo piccolo battibecco di Pasqua che sui social network in poco tempo è diventato virale. Uno scambio di opinioni su un argomento dove i due la pensano diversamente, ma nessuna voglia di discutere.

© Riproduzione Riservata.