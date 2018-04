GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 2 aprile 2018: April al centro delle polemiche

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 2 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Jackson decide di aiutare April a causa di alcune voci in ospedale.

Grey's Anatomy 14, in prima tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, lunedì 2 aprile 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Hai davvero presa su di lui". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: April (Sarah Drew) si sveglia il mattino successivo alla notte brava con Vik (Rushi Kota) e decide di non curarsi del regolamento del concorso, anche se è in ritardo coi tempi. Intanto, i medici fremono in ospedale ed entrano subito in competizione. Alex (Justin Chambers), Amelia (Caterina Scorsone) e Sam (Jeanine Mason) assistono invece all'esibizione di una giovane paziente, Kimmie (Nayah Damasen), affetta dal cancro e decisa a superare un concorso canoro scolastico. Intanto, Meredith (Ellen Pompeo) rivela a Richard (James Pickens Jr.) di non aver alcun progetto pronto per il concorso, mentre Jackson (Jesse Williams) incontra la madre ed una sua grande amica, Michelle Velez (Candis Cayne), un medico che cerca una strada alternativa per le donne transgender. Rivela solo alla fine di volersi unire al suo progetto perché sia Jackson ad operarla, in quanto soggetto sperimentale. Jackson però non vuole collaborare con Catherine (Debbie Allen), per via di una sua regola personale che ha ideato per situazioni simili. Più tardi, Alex scopre che Kimmie ha di nuovo il tumore al cervello, mentre Meredith rivede una sua vecchia paziente che ha operato di splenectomia. Crede però che Judy Kemp (Lesley Boone) non abbia alcun sintomo allarmante. Mentre Meredith scopre grazie ad una tac che Judy ha diverse milze, Arizona (Jessica Capshaw) rivela a Carina (Stefania Spampinato) di non essersi riuscita ancora a riprendere dal decesso della sua ultima paziente. Più tardi, Catherine cerca di fare nuove pressioni su Jackson perché partecipi al suo progetto con la Velez, sottolineando che non andrà nessuna parte con la creazione della pelle. Durante l'esame di controllo, Amelia realizza che Kimmie potrebbe perdere l'uso della parola se le toglierà il tumore dal cervello. Quella sera, Maggie (Kelly McCreary) è a cena con Clive (Blake Hood), il ragazzo che ha conosciuto online, che decide di baciarla dopo diversi incontri. Il medico però è costretta ad andarsene per partecipare ad una lezione di ballo con Richard (James Pickens Jr.). Quest'ultimo infatti vuole imparare a ballare per fare una sorpresa alla moglie in occasione del suo compleanno ed ha chiesto alla figlia di aiutarlo nell'impresa. Intuisce che lo stato d'animo di Maggie è dovuto al primo anniversario della morte della madre, a cui sta cercando di reagire in qualsiasi modo. Durante l'operazione a Judy, Meredith intuisce di poter ricreare tanti mini fegato per sostituire le funzioni di quello centrale, mentre Amelia decide di usare le alte frequenze per staccare il tumore di Kimmie senza danneggiare le cellule neurali. Quella sera, Arizona chiede a Carina di aiutarla nel suo progetto personale e di contro il medico le chiede se il termine partner è esteso anche a livello personale. Amelia invece è l'unica a non aver ricevuto l'ok per il suo progetto su Kimmie.

ANTICIPAZIONI DEL 2 APRILE 2018, EPISODIO 13 "HAI DAVVERO PRESA SU DI LUI"

Due giovani ragazzi si ritrovano a dover gestire una brutta situazione a causa di un incendio, da cui vengono salvati grazie all'intervento dei vigili del fuoco della Station 19. Dopo averli trasportati al Seattle, Andy Herrera incontra Meredith: sta bloccando l'aorta addominale di un paziente con una mano, per impedire che vada in emorragia. Andy riesce così ad entrare in sala operatoria per assistere all'intervento dal vivo, mentre Ben lotta contro se stesso e la possibilità di non essere più un chirurgo. Nel frattempo, Koracik, l'ex professore di Amelia, decide di aiutarla per un progetto di ricerca e stronca sul nascere tutte le sue idee. I due arrivano a confrontarsi sulla divergenza d'opinioni, arrivando però a trovare un piano in comune per salvare una paziente. In seguito, Richard fa visita alla Bailey durante il primo giorno di riposo in seguito all'infarto, mentre Jackson inizia a temere per April e la sua reputazione in ospedale: i tirocinanti hanno iniziato a soprannominarla La festa.

© Riproduzione Riservata.