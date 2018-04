Grande Fratello 2018, nuovo spot con Barbara D'Urso/ Video, secondo promo del reality di Canale 5

Grande Fratello 2018, nuovo spot con Barbara D'Urso: video, secondo promo del reality di Canale 5 che partirà alla fine de L'Isola dei Famosi 2018 che sta andando in onda ora.

Il nome Grande Fratello ha fatto coppia con Barbara D'Urso solo per tre stagioni e, nonostante la lunghissima militanza di Alessia Marcuzzi alla conduzione, è stata lei a diventare protagonista assoluto di questo programma. Sono passati quattordici anni da quelle tre edizioni, ma la volontà degli editori è quella di ritornare a quel trascinante successo affidando proprio a lei la conduzione. Sul suo profilo Instagram Barbara D'Urso ha pubblicato un breve video promo che ha anticipato l'inizio proprio della trasmissione e ha emozionato il pubblico attaccato proprio ai tre vincitori delle edizioni da lei condotte. Nel piccolo video possiamo vedere infatti sfilare Floriana Secondi, Serena Garitta e Jonathan Kashanian nel momento del loro successo e subito cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello. Riuscirà ad evitare le difficoltà dell'ultima edizione e farà tornare a sorridere Canale 5 dopo la complicata stagione de L'Isola dei Famosi?

LA STORIA DEL REALITY

L'enorme successo del Grande Fratello Vip 2017 rilancia la trasmissione da cui aveva preso origine e che era stata chiusa nel 2015 in seguito ai risultati non troppo convincenti dal punto di vista degli ascolti. Siamo però ormai pronti alla quindicesima edizione che sicuramente vivrà del traino dell'edizione con i personaggi famosi vinta da Daniele Bossari a dicembre. Tra le sorprese c'è il ritorno di Barbara D'Urso alla condizione come non accadeva addirittura da 14 anni, quando nel 2004 guidò l'ultima sua edizione prima di lasciare il testimone ad Alessia Marcuzzi ora passata a L'Isola dei Famosi. Va ricordato poi che l'esordio di una delle trasmissioni più seguite di sempre nel nostro paese fu condotta da Daria Bignardi, che si occupò anche della seconda stagione. Una trasmissione dunque che cerca un rilancio e lo fa partendo da basi solide che nel passato hanno garantito un successo incredibile.

