IL SEGRETO/ Oggi 2 aprile la telenovela non va in onda: anticipazioni puntate settimanali

Anticipazioni Il Segreto, puntate settimanali dal 3 al 6 aprile: Ana, la figlia di Julieta, è morta a causa dell'incendio appiccato da Prudencio. La disperazione regna a Puente Viejo...

02 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto oggi 2 aprile non va in onda, proprio come le soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita. Mediaset ha infatti di concedere, come abitudine consolidata da tempo, un giorno di vacanza alle seguitissime serie televisive nel giorno di Pasquetta mentre ognuna di loro tornerà regolarmente domani 3 aprile al solito orario. L'interruzione avverrà per i telespettatori de Il Segreto in un momento ricco di tensioni: Prudencio ha appiccato l'incendio nelle case di Donna Francisca occupate abusivamente. Sebbene la Montenegro gli abbia detto chiaramente che nessuno dovrà farsi male in tale circostanza, il fratello di Saul non si è accorto che Ana, la figlia di Julieta, si trovava ancora nella capanna. E a farne le spese purtroppo è stata proprio la bambina, morta a causa delle fiamme. Disperata, Julieta ha cercato di prestarle soccorso ma ogni suo tentativo è risultato inutile. La nuova protagonista della telenovela spagnola si è trovata a vivere il peggior dramma possibile, diventando ancora più simile alla sua 'collega' Pepa.

IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI DAL 3 AL 6 APRILE

Le anticipazioni de Il Segreto relative al periodo compreso dal 3 al 6 aprile sono ampiamente incentrate sulla disperazione di Julieta, dopo il ritrovamento della figlia Ana senza vita. La Uriarte sparirà senza dare più notizie di sé, causando la preoccupazione di tutti, soprattutto di Saul che la cercherà senza esito. Ben diverso sarà lo stato d'animo di Prudencio che si sentirà terribilmente in colpa per quanto accaduto, rischiando persino di rivelare il proprio coinvolgimento (e di conseguenza anche quello di Donna Francisca) nell'incendio. E mentre la Montenegro cercherà di riportare il ragazzo alla ragione, Julieta non si presenterà neppure al funerale di Ana rifugiandosi nei boschi dove penserà ai più bei momenti vissuti con la piccola. Nicolas faticherà a nascondere il suo amore per Camila, anche se la donna vedrà in lui solo un caro amico. Proprio a lui, infatti, avrà il coraggio di rivelare un segreto molto importante, riguardo alle sue misteriose condizioni di salute...

