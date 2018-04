Il Commissario Montalbano, Rai 1/ Il sorriso di Angelica, Luca Zingaretti protagonista (Replica 2 aprile 2018)

Il Commissario Montalbano, Il sorriso di Angelica su Rai 1: protagonista della serie è Luca Zingaretti. In onda dalle ore 21.30 un episodio tratto da Andrea Camilleri. (oggi, 2 aprile 2018)

02 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Il Commissario Montalbano, Il sorriso di Angelica

Nella prima serata televisiva di questo lunedì 2 aprile viene mandato in onda sulle frequenze di Rai Uno a partire dalle ore 21:25 il film televisivo Il sorriso di Angelica, episodio numero 23 della lunga saga dedicato al personaggio del Commissario Montalbano nato dalla penna dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. Si tratta di una produzione Rai che è stata girata nel 2013 per la regia di Alberto Sironi, il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri con sceneggiatura rivista ed adattata da Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Nel cast sono presenti Luca Zingaretti, Lina Perned, Angelo Russo, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Margareth Madè.

TRAMA

A Vigata le giornate del commissario Montalbano sono particolarmente intense ed appassionanti grazie alla presenza della propria compagna Livia, venuta in Sicilia per trascorrere qualche giorno di relax accanto al proprio uomo. In realtà si tratterà soltanto di una effimera illusione in quanto il riposo del commissario viene interrotto dalla telefonata del solito Catarella con la quale lo informa di un furto avvenuta nella casa dei coniugi Peritore. Il commissario vorrebbe inviare per quella che sembra essere una impellenza di secondo piano il proprio vice Augello o Fazio ma il primo si è preso un paio di giorni di permesso ed il secondo è fuori per via di una rissa in cui è dovuto intervenire. Montalbano suo malgrado è costretto ad abbandonare la compagnia dell’amata Livia per raggiungere la location indicata nella denuncia. Qui inizia a raccogliere le testimonianze dei due proprietari i quali raccontano di come i ladri li abbiano abilmente addormentati prendendo anche le chiavi di una loro villetta in riva al mare a sua volta svaligiata. Tornado in centrale Montalbano si confronta con Fazio dal quale scopre che il giorno prima era avvenuta una rapina in cui c’era stato lo stesso modus operandi compresa la prassi di prendere tutte le auto dei proprietari delle abitazioni. La cosa strana che entrambe le vittime dei furti erano state qualche giorno prima in un ricevimento. Per cui Montalbano si fa fare la lista di quanto hanno preso parte alla festa convinto che su quella lista ci possa essere il nome del prossimo proprietario vittima di furti. Una mossa che si dimostra azzeccata in quanto la successiva vittima è un banchiere che tra l’altro qualche giorno più tardi viene ritrovato morto per suicidio. Si scoprirà che l’uomo era uno strozzino e che la rapine sono frutto di un abile piano per colpire proprio quest’uomo facendo emergere quanto aveva fatto nel corso della propria vita. Nella storia avranno un ruolo anche una bellissima donna di nome Angelica ed i propri defunti genitori.

© Riproduzione Riservata.