Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi abbandona/ Spunta il vero motivo dell'addio: cacciato da Mediaset?

Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi abbandona: qual è il vero motivo del suo ritiro? Spunta la clamorosa, terza ipotesi sull'addio dell'ex pugile a tre settimane dalla finale.

02 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Continuano le indiscrezioni sui motivi del ritiro di Franco Terlizzi. L’ex pugile ha lasciato l’Isola dei Famosi 2018 e sarebbe già in viaggio per l’Italia. Nel rendere ufficiale la notizia, però, Mediaset non ha rivelato i motivi lasciando un punto interrogativo su quanto accaduto a Franco. Tuttavia, sul web, continuano a circolare strane ipotesi sulle cause del ritiro dell’ex pugile che sembrava essersi integrato perfettamente con il gruppo dei famosi. Dopo la prima ipotesi dovuta alle conseguenze del violento litigio avuto con Amaurys Perez, era spuntata la voce di un grave malore che avrebbe colpito l’ex pugile. Nelle ultime ore, però, è spuntata un’ultima, clamorosa ipotesi. Secondo quanto riporta Libero, Franco Terlizzi potrebbe essere stato cacciato da Mediaset, esasperata da alcuni atteggiamenti dell’ex pugile, incompatibili con le regole del programma. In particolare, i vertici di canale 5 non avrebbero gradito le ultime sfuriate fatte da Franco agli altri concorrenti. Tuttavia, anche in questo caso, si tratta di indiscrezioni non ancora confermate. La verità sull’addio di Franco arriverà solo oggi, quando andrà in onda il nuovo appuntamento con il daytime dell’Isola dei Famosi 2018.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, IL MESSAGGIO DELLO STAFF DI FRANCO TERLIZZI

Sono tanti i rumors sui motivi del ritiro di Franco Terlizzi. Le indiscrezioni aumentano, ma ad oggi, non c’è alcuna causa ufficiale. Dal comunicato di Mediaset, infatti, non si evince la causa che avrebbe costretto Franco a lasciare il reality a poche settimane dalla finale. Tuttavia, lo staff che gestisce la pagina ufficiale di Franco invita tutti a non credere a tutte le ipotesi che stanno circolando in rete in queste ore. “Ti aspettiamo a braccia aperte. P.s. Cercate di non inventare cose non successe, motivi inesistenti e di non infangare per l’ennesima volta il nome di #Franco. Grazie”, si legge su Facebook. Il giallo sul ritiro di Franco, dunque, continua. Anche i fans stanno ipotizzando cosa possa essere successo. Sarà stato un ritiro volontario o obbligato? “Non capisco perché devono nascondere il vero motivo del ritiro!”, “C’è una grande differenza se Franco é uscito per un malore o per un litigio. Perché devono far preoccupare la gente?”, “Se fate tanto i misteriosi siamo autorizzati a pensare qualsiasi cosa, quindi non ci fate tanto la morale”, sono alcuni dei commenti dei fans che, di fronte a così tanto mistero, stanno pensando di tutto.

