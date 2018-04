LA LUNA DI SETTEMBRE/ Su Rai 1 il film con Jessy Schram (oggi, 2 aprile 2018)

La luna di settembre, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Jessy Schram, Jesse Hutch e Rowen Kahn, alla regia Peter DeLuise. Il dettaglio della trama.

02 aprile 2018 Cinzia Costa

IL film sentimentale nel pomeriggio di rai 1

NEL CAST JESSY SCHRAM

La luna di settembre, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 15,15. Una pellicola di genere sentimentale con il titolo in lingua originale Harvest Moon. Si tratta di una pellicola che è frutto di una coproduzione nel 2015 americana e canadese realizzata dalla casa cinematografica Hallmark Channel in collaborazione con la Front Street e la Moon Road Productions. Questo film è stato diretto dal regista Peter DeLuise con il soggetto scritto da J. P. Martin il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura della sceneggiatura assieme a Ron Oliver. Nel cast di attori protagonisti figurano Jessy Schram, Jesse Hutch, Rowen Kahn, Barbara Pollard, Patricia Isaac e Willie Aames. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA LUNA DI SETTEMBRE, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Jen è una giovane e bella donna cresciuta a New York in una famiglia particolarmente ricca. Questo le ha dato di modo di aver avuto il massimo dalla vita ma allo stesso tempo l’ha sicuramente viziata oltremodo. Tutto però è destinato a cambiare in ragione di una situazione di grande difficoltà finanziaria che coinvolge la sua stessa famiglia. Alcuni investimenti operati dal padre non hanno dato i frutti sperati e quindi si è trasformato in perdite con forti contraccolpi per tutte le altre attività di famiglia. Insomma, per la prima volta in vita per Jen si prefigura un futuro non tanto roseo con le attività ormai sull’orlo di una devastante bancarotta. Conscia di quanto succedendo, Jen decide di darsi da fare per riuscire a dare una mano ed in particolare si trasferisce in una lontana cittadina di campagna per occuparsi in prima persona di azienda di produzione di zucche acquistata alcuni anni prima dal padre. L’azienda non sta attraversando un periodo particolarmente florido con gli introiti che non sono in linea con le aspettative per cui, Jen decide di prendere in mano la direzione proponendo dei significativi cambiamenti che potrebbero portare ad un rilancio sul mercato. Come spesso accade in questo genere di situazione, i cambiamenti non vengono presi ben dai dipendenti e dallo stesso dirigente Ben che si dice particolarmente preoccupato per quello che potrebbe accadere. Tra Jen e Ben quindi ci saranno diversi contrasti che tuttavia con il passare del tempo non solo saranno appianati ma si trasformeranno nella consapevolezza che tra di loro ci siano diversi punti in comune.

