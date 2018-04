MYSTIC RIVER/ Su Iris il film diretto da Clint Eastwood (oggi, 2 aprile 2018)

Mystic River, il film in onda su Iris oggi, lunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon e Laurence Fishburne, alla regia Clint Eastwood. Il dettaglio.

02 aprile 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST SEAN PENN

Mystic River, il film in onda su Iris oggi, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere drammatica e thriller che è stata prodotta in America nel 2003 da grandi nomi come Clint Eastwood, Robert Lorenz e Judie G. Hoyt la cui regia è stata curata dallo stesso Clint Eastwood. Una pellicola distribuita dalla Warner Bros con soggetto scritto da Dennis Lehane, la sceneggiatura è stata invece ideata e sviluppata da Brian Helgeland, il montaggio è stato eseguito da Joel Cox, le musiche sono state composte da Kyle e lo stesso Clint Eastwood con la scenografia che porta l’autorevole firma di Henry Bumstead. Nel cast sono presenti grandi interpreti come Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden e Laura Linney. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MYSTIC RIVER, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Nella città di Boston vivono nell’anno 1975 tre ragazzini rispettivamente di nome Sean, Jimmy e Dave. I tre in quella che sembra essere una giornata come le altre, sono intenti a giocare in mezzo alla strada dimostrando una certa vivacità. Ad un certo punto si avvicina verso loro una limousine alla cui guida c’è un uomo che li riprende pesantemente per quello che stavano combinando. Ad un certo momento lo stesso guidatore intima Dave a salire in macchina per riaccompagnarlo a casa. Dave notando nella macchina un prete decide di fidarsi e quindi sale in macchina. Per quattro giorni del bambino non si ha alcuna notizia. Un quarto di secolo più tardi, i tre amici si ritrovano a casa di Jimmy per dargli conforto in ragione del barbaro omicidio della propria figlia Katie. Una vicenda che ha distrutto il povero uomo e delle cui indagini si sta occupando Sean nel frattempo diventato un valido detective di polizia. La vicenda è alquanto complicata in ragione di diversi e possibili piste da seguire. I sospetti sono relativi al fidanzato di Katie, Brendan che non era mai stato visto in maniera positiva da Jimmy e sul conto del quale si scopre stesse preparando un fuga d’amore con la stessa Katie per andare a vivere a Los Angeles. Anche lo stesso Dave risulta tra gli indiziati in quanto la sera dell’omicidio era rientrato a casa con le mani sporche di sangue raccontando alla moglie di essere stato assalito da un ladro. Chi sarà il colpevole? La risposta sarà sorprendente.

