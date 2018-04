Mina L’aliena/ Anticipazioni: Vincenzo Mollica ripercorre la carriera della tigre di Cremona (2 aprile)

Mina, l'aliena: anticipazioni del programma in onda su Rai1 con Vincenzo Mollica; interviste, filmati di repertorio e il video dell'ultimo lavoro della Tigre di Cremona, tutte le info.

02 aprile 2018 Valentina Gambino

Mina, L'aliena

I 60 anni di carriera di Mina, non saranno di certo uno gioco da ragazzi. Per quale motivo? Ripercorrere una gloriosa strada costellata di successi quando 40 di questi sono stati passati lontani dalle telecamere che ti hanno reso famosa, non sarà sicuramente una impresa facile. Vincenzo Mollica però, non demorde e ci prova a mettere in piedi i pezzi di colei che rappresenta in assoluto l’icona numero uno della musica italiana. Nessuno mai dopo lei, nessuno oggi, ieri e probabilmente nemmeno domani. È inutile dirlo, le eredi di Mina sono molto poche e attualmente, rappresenta la perfetta voce per portare alta la bandiera italiana della musica nel mondo. La puntata speciale di stasera dedicata alla tigre di Cremona, si chiamerà “Mina L’aliena” e il giornalista racconterà un fenomeno unico che negli anni è stato però in grado di cambiare pelle in maniera camaleontica facendo rimanere intatto il suo perfetto e riconoscibilissimo timbro. Perché è vero, quando canta Mina si riconosce subito ma di contro, è quasi impossibile poterla imitare.

Mina L’aliena, anticipazioni e carriera

La puntata speciale intitolata "Mina l'aliena" è realizzata con la preziosissima collaborazione tra Rai1 e Tg1. La trasmissione condotta da Vincenzo Mollica, avrà il piacere di presentare al pubblico il racconto dell’artista e della sua emozionante e lunghissima carriera, mandando in onda appassionanti contributi e filmati di repertorio. L'occasione è data da un triplice anniversario: il 78esimo compleanno di Mina che è arrivato la scorsa domenica 25 marzo, ma anche i 60 anni di carriera e i 40 anni di ritiro dalle scene musicali e dal mondo della televisione. Vincenzo Mollica ripercorrerà e racconterà l'unicità di questa eccezionale carriera mettendo in evidenza un'artista fuori dal comune al punto di essere considerata una vera aliena per particolarità, per grandezza e per successo e fama. Un ritratto a tutto tondo che partirà dalla prima uscita televisiva nel lontano 1958. Poi Vincenzo Mollica presenterà al pubblico anche delle interviste realizzare negli anni così come dei filmati di repertorio custoditi negli archivi Rai. Successivamente, si arriverà anche all'ultimo lavoro di Mina: Maeba. Per l'occasione verrà proposto anche il nuovo video dell’artista realizzato proprio per il suo ultimo lavoro discografico. "Mina l'aliena" andrà in onda su Rai1 nella serata di oggi, lunedì 2 aprile alle 20.30, subito dopo il Tg1 dell’ora di cena.

