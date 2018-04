Paolo Fox, oroscopo settimanale 1 al 7 aprile 2018/ Quali sono i segni al top? (Mezzogiorno in Famiglia)

Classifica dei segni di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia per la settimana dal 1 al 7 aprile, momento ottimo per Gemelli, Toro e Vergine, che vive un periodo senza ombre

OROSCOPO DI MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: LA CLASSIFICA DI PAOLO FOX

Alla 12° posizione si trova la Bilancia, in questa giornata inizia una situazione astrologica interessante ma ancora marzo non è stato superato del tutto quanto a tensione ed emotività. Qualche Bilancia avrà notato che marzo è stato un mese un po' pesante, magari qualcuno ha dovuto iniziare un nuovo lavoro, assumersi molte responsabilità e diventare sempre più stanco. Altri si sono resi conto d'essere molto frenati e di aver riversato molta tensione in amore. Allora è importante ricordare che aprile è un importante mese di recupero, ma state attenti a vivere la Pasqua e le giornate successive in maniera molto tranquilla. Cercate di evitare i conflitti e di mantenere una certa tranquillità a livello emotivo. Se ci sono state tensioni nelle ultime settimane provate anche a recuperare il sorriso. Questo perché, in questo periodo, anche le cose positive vi creano un forte stress e voi siete molto ansiosi.Mercoledì e giovedì saranno giornate interessanti all'interno di una settimana che risente ancora di marzo.

All'11° posizione c'è l'Ariete, avete una condizione particolare, state riflettendo sulle cose importanti da fare per il futuro. Avete una situazione personale un po' tesa e Saturno in opposizione tende un po' a esasperare il tutto. In questa fase sapete di dover fare qualcosa di diverso nella vita e, magari, anche cambiare un sentimento. Questa prima giornata di aprile vi avvisa che quello che avete vissuto nelle ultime 3 o 4 settimane di marzo è stato importante e lo sarà anche per i mesi successivi. In questa settimana un po' a rallentatore è consigliabile muoversi giovedì o venerdì. Quanto alle emozioni non mancheranno gioie per l'Ariete, vi infiammate facilmente e perdete colpi nel tempo. In questi giorni dovete riflettere bene sulle vostre possibilità di farcela. A marzo forse è successo qualcosa di innovativo in amore e tra l'aprile e il maggio di quest'anno ci saranno novità anche per la professione. Alla 10° posizione c'è il Capricorno, in questi giorni potete avere ripensamenti. C'è stato un periodo a marzo che vi ha messo alla prova e vi ha dato tensione. Nel mese di marzo avete dovuto rinunciare a qualcosa. È molto importante ora pensare agli altri e anche alle persone che probabilmente vi hanno voltato le spalle nel mese di marzo. Venere sta tornando favorevole e, quindi, l'amore che a marzo non andava bene in aprile recupera moltissimo.

MOLTI PROGETTI AL VIA PER IL LEONE

Alla 9° posizione c'è il Leone, che sta iniziando a fare molti progetti sia per l'estate che per l'autunno in ambito di casa o lavoro. In questi giorni non succede nulla di eclatante ma inizia a delinearsi meglio un progetto futuro. Probabilmente vi verrà anche offerto un progetto che non saprete se accettare. In effetti questo è un dato comune dell'oroscopo di tutti i segni di fuoco. Siete presi a livello mentale da mille progetti ma concretamente nulla è ancora definitivo. Attenti alle giornate di lunedì e martedì che saranno particolari. Aprile porta a galla dubbi in amore, se avete deciso di mettere al chiodo un rapporto agite ma se volete lasciar scivolare tutto, allora aspettate un pochino. Abbiate cautela nei rapporti con i segni come l'Acquario e lo Scorpione che avranno molti ripensamenti ad aprile. All'8° posizione si trova l'Acquario, vi trascinate un po' dall'autunno a livello fisico. Voi tendete a riversare le vostre problematiche su altre situazioni che vivete. Questo perché vi sentite un po' soffocati e forse c'è un problema personale che va affrontato per non perdere i riferimenti. Allora è meglio far passare un po' prima di agire. Attenzione a mercoledì e giovedì in una settimana che sarà molto interessante per il lavoro ma agitata per i sentimenti. Tutti gli Acquario in coppia da tempo devono per le prime due settimane stare attenti a non rovinare tutto. Alla 7° posizione ci sono i Pesci, in questo periodo vi lamentate un po', le persone che hanno la capacità di imporsi devono avere la capacità d'agire per essere l'ago della bilancia della loro stessa vita. Le giornate di lunedì e martedì sono belle con una Luna in ottimo aspetto. Vi blocca un po' il fatto di affezionarvi a persone che hanno molto bisogno di voi. Se, infatti, queste persone non vi danno nulla rischiate di finire in una situazione di debito disperato. Il cielo di aprile è molto bello e anche nel lavoro sarete molto protagonisti. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno il neo della settimana.

SCORPIONE, TUTTO CAPITA ALL'IMPROVVISO

Alla 6° posizione c'è il Sagittario, in questo periodo avrete offerte per l'estate o per l'autunno. L'anno inizia, infatti, a funzionare da fine maggio e alla fine dell'anno con Giove nel segno avrete un ottimo periodo. Questo è il momento anche di fare molta chiarezza nell'ambito dei sentimenti. Alcune questioni di lavoro dovrete discuterle in famiglia perché qualcuno potrebbe essere contrario alle nuove decisioni. Alla 5° posizione c'è il Cancro, lunedì e martedì sono giornate importanti per tutte le relazioni e, in generale, per i sentimenti. Questo è un anno a due facce con Saturno che porta ostacoli e Giove che vi protegge. Dovete lavorare di più per ottenere però il minimo sindacale. Evitate le polemiche in casa, soprattutto se avete avuto tensioni in amore. Cercate di ritrovare tranquillità in amore e concentratevi sul lavoro. Alla 4° posizione c'è lo Scorpione, tutto capita all'improvviso ma, solitamente, se avete remore quello che volete non accade subito. Nelle giornate di lunedì e martedì avrete la Luna nel segno. Per il lavoro aprile e maggio saranno mesi ottimi. In amore metterete invece alla prova la pazienza del partner.

VERGINE SENZA OMBRE

Alla 3° posizione ci sono i Gemelli, c'è una bella Luna questa settimana e finiscono quei momenti di disagio delle ultime settimane. Fate cose nuove e inventatevi sfide diverse. Se dovete riconfermare un accordo o un contratto meglio fare tutto prima dell'estate. In amore il cielo è positivo, chi non ha il partner deve mettersi in gioco. Alla 2° posizione c'è il Toro, arriva Venere nel segno e anche Saturno è positivo. In amore avrete una buona spinta, quindi se avete troncato a febbraio un rapporto con qualcuno avrete la possibilità di recuperarlo o di fare nuovi progetti. Il prossimo fine settimana regala tantissimo, pensate anche di lasciarvi andare e fare una proposta. Alla 1° posizione c'è la Vergine, non avete ombre e dopo le difficoltà di fine febbraio e inizio marzo recuperate energie. Se avete già avuto una promozione potrebbero avere ulteriori vantaggi. Gli altri, invece, devono agire e cercare di procurarsi nuove possibilità. Avete molta chiarezza anche nelle vostre idee.

