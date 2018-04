QUALCOSA DI PERSONALE/ Su Canale Cinque il film con Robert Redford (oggi, 2 aprile 2018)

Qualcosa di personale, il film in onda su Canale Cinque oggi, lunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Robert Redford, Michelle Pfeiffer, Stockard Channing, alla regia John Avnet. Il dettaglio.

02 aprile 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel primo pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ROBERT REDFORD

Qualcosa di personale, il film in onda su Canale Cinque oggi, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 13,40. Una pellicola di genere sentimentale "Qualcosa di personale", il cui titolo originale è Up Close & Personal. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1996 dalla casa cinematografica Touchstone Pictures in collaborazione con la Cinergi Pictures Entertainment e la Avnet / Kerner Productions. Nel cast figurano tanti grandi nomi del cinema internazionale come Robert Redford, Michelle Pfeiffer, Stockard Channing, Joe Mantegna, Kate Nelligan e Glenn Plummer mentre alla regia dei lavori troviamo John Avnet. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

QUALCOSA DI PERSONALE, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Tally è una giovane ed ambiziosa donna che arriva a Miami dalla propria cittadina del Nevada con il chiaro obiettivo di iniziare a lavorare nel mondo televisivo. Un desiderio che viene assecondato grazie alla fiducia che lei viene data da Warren, il capo redazione di un popolare network. Warren vede in Tally grosse potenzialità ed in effetti le assegna immediatamente un compito abbastanza complesso come quello di apparire sul video per leggere le previsioni del tempo. L’intuito di Warren anche in questa occasione gli ha permesso di vederci giusto in quanto Tally dimostra di avere stoffa e di essere particolarmente tagliata per stare in televisione. Nel giro di poche settimane Tally riesce a fare carriera all’interno del network anche perché segue praticamente alla lettera i consigli ed i trucchi del mestiere che le vengono dati dallo stesso Warren. Tutto sembra andare per il verso giusto fino a che, durante una edizione del notiziario, Tally in diretta televisiva ha un contradditorio piuttosto animato con la propria collega di redazione. La cosa manda su tutte le furie il proprietario del network che nonostante i tentativi di mediazione dello stesso Warren decide di licenziare Tally. A questo punto la donna decide di lasciare Miami per andare a vivere in Philadelphia dove occuparsi di un nuovo compito in un’altra emittente televisiva dove tuttavia il suo talento viene completamente offuscato dall’eccentrica Marcia, un volto noto televisivo. Intanto Warren essendosi accorto di essere innamorato di Tally, si licenzia e la raggiunge a Philadelphia dando il via ad una meravigliosa storia d’amore.

