SFIDA TRA I GHIACCI/ Su Rete Quattro il film diretto da Steven Seagal (oggi, 2 aprile 2018)

Sfida tra i ghiacci, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Steven Seagalchehadiretto anche la regia, Michael Caine e Joan Chen. Il dettaglio.

02 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL E MICHAEL CAINE

Sfida tra i ghiacci, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 21,15. Una pellicola di genere azione dal titolo originale In Deadly Ground. Il film è stato girato e prodotto negli Stati Uniti nel 1995 dalla casa cinematografica Warner Bros con la regia che è stata affidata a Steven Seagal che ne è anche il principale interprete. Il soggetto è stato scritto da Ed Horowitz il quale ha contribuito anche all’adattamento della sceneggiatura assieme a Robin U. Russin, il ruolo di direttore della fotografia è invece stato affidato a Ric Waite, il montaggio è stato eseguito da Don Brochu e Robert A. Ferretti mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Basil Poledouris. Nel cast oltre al giù citato Steven Seagal figurano anche Michael Caine, Joan Chen, John C. McGinley, R. Lee Ermey e Billy Bob Thornton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SFIDA TRA I GHIACCI, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Le terre dell’Alaska hanno un indubbio fascino non solo per gli amanti della natura ma anche e soprattutto per alcune compagnie petrolifere, pronte a tutto pur di sfruttare i giacimenti presenti nella proprio sottosuolo. Una di queste compagnie si dimostra piuttosto risoluta nell’ottenere i necessari permessi per dare il via alle trivellazioni del territorio e quindi mettere le mani sulle enormi quantitativi di oro nero. In questo frangente vengono effettuate numerose opere di corruzioni ma la cosa più grave è che la compagnia non rispetta alcuna regolare di natura ambientale mettendo così a rischio l’intero ecosistema. La Cia avendo avuto alcune segnalazioni in merito, decide di mandare ad investigare un proprio esperto di trivellazioni peraltro molto abile anche nell’uso delle armi e nella lotta a mani nude. Si tratta dell’agente Forrest il quale una volta arrivato sul luogo, immediatamente intuisce come ci siano diverse situazioni in cui non c’è stato il rispetto delle normative vigenti. Naturalmente la compagnia petrolifera fa di tutto per bloccare l’azione dell’abile agente partendo inizialmente da tentativi di corruzione e di intimidazione varie fino ad arrivare a veri e proprio tentativi di assassinio che non vanno in porta soltanto grazie alle straordinarie abilità dello stesso Forrest. Ha inizio così una vera e proprio guerra tra l’agente federale ed i vari scagnozzi del titolare della compagnia petrolifera senza alcuna esclusione di colpi.

