THE WALKING DEAD 8/ Anticipazioni del 2 aprile 2018: il vero piano di Jadis

The Walking Dead 8, anticipazioni del 2 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Maggie dovrà prendere una decisione difficile; Jadis svela le proprie intenzioni.

The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, 2 aprile 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "La parola di un uomo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: Simon (Steven Ogg) si prepara ad attaccare Hilltop ed ha un ultimo contatto radiofonico con Maggie (Lauren Cohan). Morgan (Lennie James) intanto si dirige verso i boschi in pieno delirio, mentre Ezekiel (Khary Payton) impedisce al ragazzino della sua comunità di partecipare alla guerra. Quella notte, Simon rivela di non avere alcuna intenzione di riavere gli ostaggi e lo scontro a fuoco va a favore di Rick, quando spunta al fianco dei suoi armato di mitragliatore. Il giorno seguente, Daryl (Norman Reedus) e Tara (Alanna Masterson) hanno una nuova discussione su Dwight (Austin Amelio): l'arciere crede che il Savior abbia cercato di ucciderli e non ascolta ragioni. Rick (Andrew Lincoln) invece è ferito ma rifiuta l'offerta di Michonne (Danai Gurira) di curarsi subito. In quel momento, Maggie rivela a Dianne (Kerry Cahill) di volere ancora vendicarsi di Negan (Jeffrey Dean Morgan), delusa del fatto che non fosse con i suoi. Tobin (Jason Douglas) invece si trova fra i feriti e Carol (Melissa McBride) decide di chiedergli scusa per essersi allontanata. Di nascosto dagli altri, Henry (Macsen Lintz) decide di prelevare un fucile ed uscire da solo. Nella notte, Tobin muore ed uccide due persone, riuscendo a trasformarli. Un altro ragazzo che si trovava ai piani superiori muore alcune ore dopo ed attacca il gruppo presente nel salone. Henry invece si presenta al recinto dei Saviors e minaccia i presenti con l'arma, deciso a scoprire chi abbia ucciso il fratello. Una ragazza tuttavia si trasforma in Walker ed uccide un altro dei prigionieri, causando una fuga generale. Dopo aver ucciso Tobin, Carol ed il resto del gruppo intuiscono che i proiettili dei Saviors sono infetti e che chiunque sia stato ferito si trasformerà con certezza. Tara e Daryl hanno poi una nuova conversazione su Dwight. Per l'arciere è ancora valida la decisione di ucciderlo, mentre l'amica è convinta che abbia fatto di tutto per essere accettato da loro. Ammette di essere stata acciecata dalla vendette. Alcuni prigionieri riescono invece a fuggire, mentre altri come Alden (Callan McAuliffe) decidono di rimanere per aiutare a fermare i Walkers. Al mattino successivo, Hilltop seppellisce nuovi cadaveri nel campo, mentre Carol ed altri sono alla disperata ricerca di Henry, misteriosamente scomparso. Morgan invece ha una nuova visione su Gavin (Jayson Warner Smith), che fa leva sui suoi sensi di colpa. Guardando le tombe, Maggie infine riflette su quale prezzo hanno dovuto pagare per la sua sete di vendetta.

ANTICIPAZIONI DEL 2 APRILE 2018, EPISODIO 14 "LA PAROLA DI UN UOMO"

Nella puntata di questa sera scopriremo finalmente che cos'è successo alla discarica il giorno del massacro di Simon. In precedenza abbiamo visto Jadis nel pieno del suo dolore, subito dopo i primi morti causati dai Saviors. C'è un motivo infatti se è l'unica sopravvissuta del suo gruppo e di certo non è dovuto ad un impeto di bontà degli amici, che avevano ricevuto l'ordine di uccidere tutti i presenti. Tutto questo ci ricondurrà al suo attuale piano contro Negan, che come scopriremo è stato creato molto prima del rapimento del villain. Jadis infatti ha organizzato tutto nei particolari in previsione di mettere in atto la propria vendetta. Nel frattempo, Hilltop dovrà riunirsi per decidere ancora una volta quale sarà la loro prossima mossa. Per Daryl la situazione è semplice: uccidere i Saviors a mani nude o con i coltelli. Rosita però sa bene che i nemici possono contare sui proiettili creati da Eugene.

