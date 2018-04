UN AMORE DA VICINO/ Su Canale 5 il film con Matthew Modine (oggi, 2 aprile 2018)

Un amore da vicino, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Matthew Modine, Michele Laroque, alla regia Eddie O’Flaherty. La trama del film nel dettaglio.

02 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST MATTHEW MODINE

Un amore da vicino, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 16,30. Una pellicola di genere commedia sentimentale con il titolo originale The Neighbor. Un film realizzato nel 2007 e prodotto negli Stati Uniti con la regia di Eddie O’Flaherty il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a J. P. Davis. Le musiche della colonna sonora portano la firma di Stephen Edwards, il montaggio è stato eseguito da Aram Nigoghossian, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Michael Fimognari ed i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Cory Savage. Nel cast sono presenti Matthew Modine, Michele Laroque, Katie Walder, Richard Kind, Danielle Bisutti e Ed Quinn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN AMORE DA VICINO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In un palazzo di una città americana vivono due inquilini che hanno molti contrasti. Al piano di sopra c’è Jeff, un padre rimasto single dopo la fine del suo precedente matrimonio. Jeff è un artista che tuttavia si vede costretto a fare i conti con diversi problemi anche di natura economica. Nel piano di sotto vive invece Christine che è il perfetto esempio di una classica donna in carriera che nel corso della propria vita è sempre riuscita a farsi rispettare mettendo in grande risalto un carattere forte e deciso. In ragione di contrasti di vario genere, Christina è pronta a tutto pur di mandare via il proprio vicino tant’è che gli prospetta una valida offerta di acquisto che tuttavia viene puntualmente rifiutata dallo stesso Jeff che ormai ha fatto della questione una sorta di vicenda di orgoglio ed onore. Tra l’altro acquistando l’appartamento di Jeff, a Christina permetterebbe di allargare in maniera considerevole la propria casa con un valido progetto con abbattimento di mura e con la creazione di una scala interna. Tutto sembra cambiare quando arriva a casa di Jeff l’invito di matrimonio da parte della sua ex moglie. Per Jeff è un vero e proprio colpo al cuore in quanto il marito della ex moglie è un suo vecchio amico. In ragione di ciò Jeff propone a Christina un compromesso ed ossia lui le cederà l’appartamento a patto che lei finga di essere la sua compagna prendendo parte alle nozze. Questo sarà l’occasione per i due di passare molto tempo insieme scoprendo di avere molto in comune.

© Riproduzione Riservata.