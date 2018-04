UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 2 aprile: il fallimento del piano di Roberto Ferri

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 2 aprile: il piano di Roberto Ferri si dimostra un fallimento e Marina deve correre ai ripari per evitare la scissione dei Cantieri.

02 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole non conosce vacanza neppure in occasione della festività di Pasquetta: la soap partenopea, infatti, va in onda regolarmente anche questa sera sempre su Rai 3, a partire dalle ore 20:40 circa. Come abitudine, la ricorrenza del calendario verrà presa in considerazione dagli autori di Upas, che oggi mostreranno le difficoltà di alcuni abitandi di Palazzo Palladini di festeggiare come avrebbero voluto. Mariella organizzerà un pranzo in famiglia ma finirà per subire una terribile delusione: Guido non si presenterà e la manderà su tutte le furie, preannunciando un terribile litigio tra loro. Ma i due vigili non saranno gli unici ad avere un motivo per cui discutere: anche Filippo rifiuterà la richiesta di Serena di uscire di casa per una gita insieme alla piccola Irene. Sartori resterà incollato al suo computer, a conferma di come il suo lavoro sia diventato per lui una sorta di fissazione.

UN POSTO AL SOLE: IL FALLIMENTO DI ROBERTO FERRI

Per mesi abbiamo visto Roberto Ferri opporsi in tutti i modi alla relazione tra Sandro e Claudio. Nelle trame di Un posto al sole, il magnate ha usato qualsiasi metodo in suo potere per evitare che il figlio continuasse a frequentare l'aspirante attore e ha rappresentato la sua principale causa di trasferimento a Roma. Eppure Claudio potrebbe diventare per Ferri l'unica speranza per riportare Sandro alla ragione. Per questo è corso nella capitale per incontrare il ragazzo e chiedergli il suo aiuto, anche se purtroppo il suo piano non ha dato l'esito sperato. Nell'episodio di questa sera, infatti, Roberto farà ritorno a casa e informerà Marina di come Claudio abbia rifiutato di avere un ruolo in questa vicenda. Il viaggio si è dimostrato un fallimento, motivo per cui alla Giordano non toccherà fare altro che correre ai ripari: dovrà far fuori lo stesso Ferri, per evitare la tanto temuta scissione dei Cantieri.

