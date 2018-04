UNA VITA/ Oggi la telenovela non va in onda: anticipazioni settimanali dal 3 al 6 aprile

Anticipazioni Una Vita, puntate in onda dal 3 al 6 aprile: Sara tesse i suoi intrighi per separare Mauro e Teresa. Il suo piano termina nel peggiore dei modi...

02 aprile 2018 Redazione

Una Vita

Una Vita va in vacanza oggi 2 aprile nel giorno di Pasquetta. Come abitudine, infatti, Mediaset decide di sospendere soap e telenovelas nelle principali festività del calendario, evitando così ai telespettatori di perdere una puntata decisiva nello sviluppo delle trame. Mauro e Teresa torneranno domani 3 aprile, sempre a partire dalle ore 14:10 e lo stesso accadrà anche per Beautiful e Il Segreto, a loro volta in pausa nel giorno di Pasquetta. Dovremo quindi attendere un giorno in più per scoprire quali conseguenze avranno le ingerenze di Sara nella vita dei due splendidi protagonisti Mauro e Teresa. La donna, infatti, ha sottratto i documenti dalla stanza dell'agente e li ha consegnati a Fernando, che subito dopo si è rivolto alla maestra. Quest'ultima si troverà in gran confusione e in lei nasceranno nuovi sospetti riguaro le vere intenzioni del suo amato: riuscirà a dargli ancora fiducia?

UNA VITA: ANTICIPAZIONI E TRAME DAL 3 AL 6 APRILE

La programmazione di Una Vita sarà più breve del solito questa settimana: la telenovela spagnola, infatti, non andrà in onda oggi nel giorno di Pasquetta e manterrà la sua regolare programmazione solo dal 3 al 6 aprile con quattro episodi incredibilmente ricchi di colpi di scena. La nuova figura di Sara, insieme a Fernando e al misterioso individuo Zenon, finirà per causare ulteriori problemi a Teresa e Mauro, che presto potrebbero fare i conti con una nuova separazione. In seguito ad una serie di sotterfugi il poliziotti finirà per dimostrarsi più ingenuo che mai, dando ospitalità alla bella Sara nel suo appartamento. Ma la donna tradirà ben presto la sua fiducia, versandogli nel vino un misterioso liquido. San Emeterio perderà il controllo delle sue azioni e il mattino dopo si troverà senza abiti nel divano di casa sua: cos'è davvero accaduto quella notte? Teresa lo scoprirà in quelle condizioni compromettenti?

