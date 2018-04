UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE POCO EXTRA MOLTO TERRESTRE/ Su Canale Nove il film con Bud Spencer

Uno sceriffo extraterrestre.. poco extra e molto terrestre, il film in onda su Canale Nove oggi, ljunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer, Gary Guffey e Raimund Harmstorf. Il dettaglio.

02 aprile 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Canale 9

BUD SPENCER NEL CAST

Uno sceriffo extraterrestre.. Poco extra molto terrestre, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 2 aprile 2018 alle ore 21,25. Una pellicola di genere commedia – fantasy "Uno sceriffo extraterrestre.. poco extra e molto terrestre" che è stata girata in Italia nel 1979 e prodotta da Elio Scardamaglia. La regia è di Michele Lupo con soggetto e sceneggiatura che sono stati ideati e scritti da Marcello Fondato e Francesco Scardamaglia. Il montaggio è stato eseguito da Eugenio Alabiso, il direttore della fotografia è Franco Di Giacomo e le musiche sono state composte da Cesare Natale assieme a Guido e Maurizio De Angelis. Nel cast figurano l'intramontabile Bud Spencer, Gary Guffey, Raimund Harmstorf, Joe Bugner e Carlo Reali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE.. POCO EXTRA E MOLTO TERRESTRE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In una piccola cittadina americana vive e lavora lo sceriffo Scott Hall. A differenze di quello che sta accadendo nel resto del Paese dove è sempre più dilagante la sindrome delle continue apparizioni di extraterrestri, non crede alle presenze aliene sul nostro Paese. Tuttavia una sera le proprie convinzioni iniziano a vacillare allorchè viene chiamato da una coppia del luogo che denuncia per l’ennesima volta la scomparsa del proprio figlio temendo che sia stato fatto prigioniero da presunti alieni. Lo sceriffo ben sapendo dove si sia andato a nascondere il piccolino, si dirige verso il Luna Park dove stranamente la musica, le luci e le giostre sono ancora in funzione. Qui lo sceriffo ritrova il piccolino che stava giocando con un altro bambino vestito con uno strano costume che ricorda un po’ quello degli astronauti. Lo sceriffo fa salire sulla propria auto i due bambini e dopo aver accompagnato il primo presso i propri genitori, ritorna alla propria stazione in quanto l’altro bambino che lui poi chiamerà Charlie, asserisce di essere un extraterrestre arrivato sulla Terra per sbaglio. Naturalmente lo sceriffo non crede neppure ad una parola a quello che dice Charlie nonostante questi gli mostra un dispositivo che gli consente di muovere le cose a proprio piacimento imponendo anche alle persone la propria volontà. Suo malgrado con il passare dei giorni lo sceriffo è costretto a prendere atto di quanto sta succedendo e soprattutto si trova costretto ad occuparsi della protezione dello stesso Charlie il cui dispositivo diventa motivo di forte interesse da parte di un colonnello dell’esercito degli Stati Uniti disposto a tutto pur di entrarvi in possesso. Naturalmente il buon sceriffo ci metterà tutta la propria forza bruta assieme all’aiuto dei propri collaboratori e di tanti cittadini che si schierano dalla sua parte, insomma, tanto divertimento e scazzottate.

© Riproduzione Riservata.