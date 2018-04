Uomini e Donne oggi non va in onda/ Ecco quando tornano il trono classico e il trono over

Uomini e Donne oggi non va in onda: ecco quando tornano il trono classico e il trono over con le esterne dei tronisti e le discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

02 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Uomini e Donne - Gemma Galgani

Uomini e Donne oggi non va in onda. In questo Lunedì di Pasquetta, canale 5 ha deciso di sospendere la messa in onda del programma di Maria De Filippi nonostante sia registrato. Le avventura del trono classico e del trono over, infatti, torneranno in onda solo martedì 3 aprile, alle 14.45 su canale 5. La prima puntata della nuova settimana di Uomini e Donne dovrebbe essere dedicata come sempre ai tronisti Nilufar Addati, Nicolò Brigante, Mariano Catanzaro e Sara Affi Fella. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se la puntata di domani sarà dedicato al trono classico la cui ultima registrazione è stata piuttosto movimentata soprattutto per le due troniste napoletane. Nilufar, infatti, dopo aver baciato Nicolò Ferrari ha perso Giordano Mazzocchi che, di fronte al bacio della tronista, ha lasciato lo studio promettendo che non sarebbe più tornato e, al momento, sembra che non abbia ancora cambiato idea. Bacio anche per Sara Affi Fella con Luigi Mastroianni che sta prendendo sempre più piede nel cuore della napoletana. La reazione di Lorenzo Riccardi non si sarebbe fatta attendere lasciando in silenzio lo studio.

TRONO OVER, ANCORA SCONTRI TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI?

Per la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, invece, sarà forse necessario aspettare la metà della settimana, ma non è escluso che i senior siano i protagonisti della puntata in onda domani dal momento che, la scorsa settimana, a causa della morte di Fabrizio Frizzi, sono andati in onda solo per due giorni invece di tre. Anche nelle nuove puntate del trono over non mancheranno gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che continuano a farsi la guerra. Dopo gli ultimi attacchi ricevuti dalla bionda opinionista, la dama ha reagito con signorilità non rinunciando a trovare l’amore. La Galgani, negli ultimi giorni, è finita al centro di una segnalazione riportata proprio dalla Cipollari secondo la quale la dama sarebbe stata vista a Torino in compagnia di un uomo misterioso. Cosa accadrà, dunque, nelle prossime puntate del trono over? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

