Vincitore Borgo dei Borghi 2018/ Chi è? Classifica finale: Gradara delle Marche davanti a Castroreale

Vincitore Borgo dei Borghi 2018 e classifica finale. Gradara, situato nelle Marche, è arrivato primo davanti a Castroreale (Sicilia) e Bobbio (Emilia-Romagna)

02 aprile 2018 Bruno Zampetti

Gradara (Wikipedia)

VINCITORE BORGO DEI BORGHI 2018: GRADARA (MARCHE)

È festa a Gradara, il Borgo dei Borghi 2018. Il comune della provincia di Pesaro Urbino ha battuto la concorrenza di altri 19 cittadine italiane. Sul podio sono saliti anche Castroreale, situato in provincia di Messina, e Bobbio (PC), in rappresentanza dell’Emilia-Romagna. Durante la serata del Borgo dei Borghi 2018 abbiamo anche visto quali sono stati i voti dei tre giudici d’eccezione di questa importante manifestazione. Cristina Bowerman e Mario Tozzi hanno espresso la loro preferenza proprio per Gradara, mentre Philippe Daverio ha scelto Bobbio. Durante la serata, grazie agli incontri tra Camila Raznovich e i tre giudici, abbiamo scoperto delle bellezze di Narni, Vico Equense, Castellammare di Stabia e Fontanellato, oltre che della costa campana e dell’Umbria più in generale. È stata insomma una trasmissione che ci ha ricordato i tesori che abbiamo in Italia, alcuni dei quali situati in territori considerati patrimonio mondiale Unesco come le Langhe (Barolo) o le Dolomiti (Vigo di Fassa).

LA CLASSIFICA COMPLETA

Sentiamo di fare nostro il consiglio di Camila Raznovich, ovvero quello di visitare in questo giorno di Pasquetta, oppure in una prossima occasione, uno dei venti borghi protagonisti di questa serata. Vi ricordiamo quali sono elencandoli in ordine di piazzamento nella graduatoria del Borgo dei Borghi 2018: 1) Gradara (PU), Marche; 2) Castroreale (ME), Sicilia; 3) Bobbio (PC), Emilia-Romagna; 4) Furore (SA), Campania; 5) Monte Isola (BS), Lombardia; 6) Bagnoli del Trigno (IS), Molise; 7) Stintino (SS), Sardegna; 8) San Giorgio di Valpolicella (VR), Veneto; 9) Pescocostanzo (AQ), Abruzzo; 10) Sesto al Réghena (PN), Friuli; 11) Altomonte (CS), Calabria ;12) Noli (SV), Liguria; 13) Chiusdino (SI), Toscana; 14) Tursi (MT), Basilicata; 15) Bevagna (PG), Umbria; 16) Arnad (AO), Valle d’Aosta; 17) Barolo (CN), Piemonte; 18) Rodi Garganico (FG), Puglia; 19) Vigo di Fassa (TN), Trentino-Alto Adige; 20) Sermoneta (LT), Lazio.

