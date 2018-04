X FILES 11/ Anticipazioni del 2 aprile 2018: ci sarà una morte importante? (finale di stagione)

X-Files 11, anticipazioni del 2 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Mulder e Scully cercano di salvare William prima che sia troppo tardi.

X Files 11, in prima Tv assoluta su Fox

X-FILES 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Oggi, lunedì 2 aprile 2018, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata l'ultimo episodio di X-Files 11, in prima Tv assoluta. Si tratta del decimo, dal titolo "Il figlio perduto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una ragazza osserva dall'alto una struttura dentro cui due medici stanno uccidendo un uomo e asportando i suoi organi. Prima che il fattorino possa andarsene, la killer entra nella struttura e uccide tutti i presenti, tranne un medico che riesce a fuggire grazie a un complice. Il caso attira l'attenzione di Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson), che riescono a sottrarre le indagini a due colleghi federali. Secondo Scully è chiaro che il caso sia collegato al furto di organi, anche se è sicura che i trapianti non possano essere effettuati date le procedure scorrette. Nel frattempo, Juliet Bocanegra (Carlena Britch) osserva con dolore la sofferenza della madre, per via della malattia dell'altra figlia. Raggiunge poi il garage, dove beve un frullato fatto di organi che fa bere anche alla sorella. Quella sera, Barbara Beaumont (Fiona Vroom) rivede uno degli episodi della sitcom in cui ha recitato come protagonista. Dopo aver ottenuto le prime informazioni, Scully conclude che il caso potrebbe non riguardare gli X Files. Juliet si trova nella stessa chiesa. Nel frattempo, Olivia Bocanegra (Micaela Aguilera) dona il proprio sangue per un nuovo frullato, mentre Barbara va su tutte le furie quando si accorge che mancano all'appello alcuni organi. In chiesa, Scully rivela a Mulder di aver iniziato a pregare quando era molto piccola, per via di una malattia che aveva colpito il fratello Charlie. Confessa però di aver smesso due giorni dopo per poter ricevere un cagnolino che le è stato regalato a Natale. All'esterno, Mulder nota invece che una delle spade usate negli omicidi è stata sottratta dall'inferriata della struttura religiosa. Il dottor Luvenis (Jere Burns) garantisce invece a Barbara che presto sarà fisicamente alla sua altezza. La donna però decide di uccidere Kayla (Genevieve Buechner), una ragazza che il medico usa come supporto per il proprio ringiovanimento. Quella sera, Mulder e Scully cercano informazioni dai Bocanegra per via della scomparsa di Olivia. Juliet però crede che abbia scelto di unirsi ad una setta per un progetto impossibile. Mulder intuisce subito che la ragazza potrebbe essere quella vendicatrice che ha ucciso i medici. Mentre Luvenis cerca di recuperare gli organi persi, Barbara riceve in offerta gli organi di Warren (Samuel Patrick Chu), un sacrificio scelto dal ragazzo stesso. Poco dopo, la donna decide di ricompensare il medico offrendogli Olivia, in modo che possa collegarla a sé chirurgicamente e sfruttare il suo ringiovanimento. Mulder e Scully invece raggiungono l'edificio in cui si trova Barbara e scoprono che il custode non l'ha mai vista nell'arco di sette anni. Vengono però attaccati dagli adepti della donna e Scully viene gettata lungo il montacarichi. Juliet interviene invece per salvare Mulder. La ragazza uccide poi Luvenis per poter liberare Olivia, contenta di poter pagare per i suoi crimini.

ANTICIPAZIONI DEL 2 APRILE 2018, EPISODIO 10, "IL FIGLIO PERDUTO"

Siamo arrivati all'episodio conclusivo di questa stagione. Mulder e Scully chiuderanno il cerchio: ritrovare William è diventato sempre più indispensabile. L'Uomo che fuma ha infatti intenzione di portare a termine il proprio piano e questo implica che Mulder è in pericolo. L'autore Chirs Carter sarà alla regia di questo appuntamento imperdibile, che ci riconduce al tema iniziato nello scorso capitolo. Scopriremo infatti qualcosa di più su William, ma anche su quel virus che secondo alcune fazioni potrebbe distruggere presto l'umanità. L'autore ha annunciato di recente ad un'intervista a Entertainment Weekly che assisteremo ad una morte importante, con il dubbio che possa trattarsi del personaggio di Gillian Anderson. L'attrice infatti ha deciso di abbandonare lo show per via di alcuni problemi con i piani alti e questo non può voler dire altro che un finale eclatante ed un'uscita di scena degna di nota. Quale sarà il destino di Scully?

