ALBERTO MEZZETTI SI RITIRA DAL GRANDE FRATELLO 15? / Tarzan litiga con Lucia Bramieri e medita di andarsene

Alberto Mezzetti si ritira dal Grande Fratello 15? Tarzan ha litigato con Lucia Bramieri e altri componenti della casa, medita quindi di andarsene dopo neanche una settimana dall'inizio.

20 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Alberto Mezzetti si ritira dal Grande Fratello 15?

Alberto Mezzetti si ritira dal Grande Fratello 15? Tarzan ha avuto un accesa discussione con Lucia Bramieri che ha fatto pensare a tutti come la sua avventura nella casa più famosa della televisione potesse finire ancor prima di cominciare. Il ragazzo però non ha avuto problemi solo con la nota ereditiera, perché problemi sono nati anche con Danilo, Luigi e Mariana. Questi tre lo hanno attaccato, sottolineando di aver già capito di che pasta era fatto e accusandolo di essere falsi. In molti hanno dimostrato perplessità sul ragazzo che potrebbe prendere già dopo poco tempo la decisione estrema di andare via. Di certo rimanere con questa aria nella casa del Grande Fratello non sarà per lui molto facile, si avvicina poi la prossima settimana quando è inutile nascondersi è davvero probabile che finirà in nomination votato dagli altri inquilini.

CHI È TARZAN?

Che Tarzan Alberto Mezzetti fosse un personaggio particolare del Grande Fratello 2018 ce n'eravamo accorti fin dall'inizio. Che rischiasse di uscire dopo nemmeno una settimana era davvero difficile da pensare. Nato a Viterbo nel 1984 Alberto Mezzetti è un ragazzo dal fisico davvero importante, di quelli da far girare per strada. Nonostante un aspetto davvero da bello e dannato aveva però confessato di nascondere un lato sensibile che prima o poi anche nella casa più famosa della televisione sarebbe venuto fuori. Dopo aver gestito a lungo due negozi di abbigliamento è stato colpito dalla crisi e costretto a ripartire da un piccolo centro scommesse che gli ha permesso di uscire da una situazione complicata. Alberto Mezzetti è single e nei video di presentazione ha spiegato di essere un ragazzo che non sfugge alle tentazioni e ancora non sembra aver voglia di mettere su famiglia.

© Riproduzione Riservata.